آخرین وضعیت پرونده عراقچی/ شناسایی‌ اموال مظلومین در تهران و کیش

به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی در ارتباط با ابلاغ آیین نامه ای مرتبط با احیای حقوق عامه گفت: به عنوان مثال کسی که در منطقه ای زمین خواری می کند، دادستان وظیفه دارد که منتظر دستگاه ها نباشد و در راستای احیای حقوق عامه ورود کند.

وی ادامه داد: هر جا که جرمی رخ دهد بدون دخالت در حیطه دولت، دادستان ها ورود می کند. در تهران دادسرای انفال و حقوق عامه فعالیت های خود را آغاز کرده است.

دادستان تهران در خصوص پرونده های لواسان و حمله سگ به دختری در پارکی از لواسان توضیح داد: از رییس دادگاه لواسان سوال کردم و ایشان اعلام کردند پرونده برای چند ماه پیش است و پیگیری دیه در حال انجام است.

جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه مطبوعات آدرس غلط ندهند، گفت:فساد در لواسان آدرس صحیحی نیست بلکه فساد جای دیگری است. فساد در باز بودن منافذ ورود است.

دادستان تهران در پاسخ به سوالی که در صورت حمله سگ به فردی آیا صرف پرداخت دیه، کافی است؟ گفت: در قانون ایران از بحث آسیب رساندن که ضمانت نامه آن دیه است اما اگر صاحب سگ ایجاد مزاحمت کند و مراقبت نکند بحث دیگری است. متاسفانه در تهران این مشکل را داریم‌ صاحب سگ حتما باید در نگهداری کوشش کند و در رابطه با کیفری باید عنوانی برایش پیدا کرد و اگر صاحب سگ مراقبت لازم را نداشته باشد باید پاسخگو باشد اما اگر صاحب سگ ایجاد مزاحمت کند این موضوع متفاوت از پرداخت دیه است. مزاحمت را باید دادستان احراز کند.

تشکیل پرونده برای یکی از مشاوران دولت

وی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده خاتمی (مدعی تقلب در انتخابات) گفت: موارد دیگری به جز این فرد هم بوده است. یکی از مشاوران دولت را تحت تعقیب قرار داده و پرونده وی دادگاهی می شود. انتقاد در کشور آزاد است اما آنچه آسیب می رساند شکستن مرزهای اعتماد کردم است. پخش شایعات، اخبار خلاف واقع و دروغ ضرر است. دیروز دیدیم کسی که تازه به دادسرا احضار شده، خبر زندانی شدن وی مطرح می شود. در آستانه چهل سالگی انقلاب به جای ناامید کردن مردم باید آنها را به آینده امیدوار کرد.

جعفری دولت‌آبادی در خصوص ممنوع الخروجی رییس سازمان خصوصی گفت:اصل پرونده در حال بررسی است.

دادستان تهران در خصوص پرونده شهرام جزایری نیز گفت: ایشان پس از آزادی از زندان وارد فعالیت های اقتصادی شد. پرونده این فرد در دادگاه تجدید نظر است.

دولت آبادی همچنین در رابطه با پرونده میثم رضایی گفت: این فرد قصد خروج از کشور را داشت و حتی عوامل داخلی این فرد، مهر خروج از کشور را هم برایش زده بودند که با هوشیاری دستگاه های اطلاعاتی این فرد دستگیر شد.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده معاون سابق ارزی بانک مرکزی گفت: دادگاه شعبه ویژه نقص هایی را در این پرونده گرفته است و پس از رفع نقص پرونده به دادگاه برمی گردد.

دادستان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سکه های سلطان سکه چه شد؟ گفت: در حین بازداشت سکه ای نداشت اما پس از اعدام اموال زیادی از وی در کیش و تهران شناسایی شد و به محض نهایی شدن اموال وی ضبط می‌شود.

جعفری دولت‌آبادی در رابطه با بازداشت مرضیه هاشمی هم توضیح داد: وقتی خبرنگاری در ایران احضار می شود، کل دنیا را پر می کنند اما می بینیم در مورد خانم هاشمی چه اتفاقی افتاده است، آنها که مدعی پرچمداری حقوق بشر هستند چه تناقضی در رفتار دارند. اگر شاهد بوده است که شاهد قابل بازداشت نیست.