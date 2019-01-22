زمان ثبت نام وامهای دانشجویی/ آغاز ثبت نام وام شهریه از ۲۱بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه در اطلاعیه ای اعلام کرد: تقویم زمانبندی تسهیلات رفاهی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ با اولویت دانشجویان مستعد کم بضاعت اعلام شد.
برای تسریع در پرداخت لیست وام و واریز هرچه سریع تر آن ها نسبت به ارسال تعداد محدود و تائید معاونت لیست ها در اسرع وقت برای هریک از وام ها اقدام شود.
سامانه دانشجویی (پرتال) برای ثبت تقاضای دانشجویان تا پایان نیمسال تحصیلی فعال است. ضروری است تمام متقاضیان نسبت به ثبت تقاضای خود در سامانه اقدام کنند.
با توجه به سیاست های جدید صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشجویان دانشگاه های آزاد، غیرانتفاعی، و علمی و کاربردی مطابق نیمسال جاری جهت دریافت وام شهریه به بانک طرف تعهد صندوق رفاه وزارت علوم معرفی و صرفا از طریق این بانک وام شهریه را دریافت می کنند.
|
ردیف
|
نوع وام
|
تاریخ فعال شدن سامانه فاز ۲ (ثبت نام تقاضای وام)
|
تاریخ بسته شدن سامانه فاز ۲
|
توضیحات
|
۱
|
تحصیلی
|
۹۷.۱۱.۲۱
|
۹۷.۱۲.۱۵
|
لازم به ذکر است به علت تراکم پرداخت لیست های وام در پایان سال، پرداخت وام تا پایان سال ۹۷ به دانشگاه هایی امکان پذیر است که لیست خود را تا تاریخ ۵ اسفند ماه ارسال کنند در غیر این صورت پرداخت وام به سال ۹۸ موکول خواهد شد. اعتبارات وام های تحصیلی، ضروری و شهریه به صورت تخصیصی و مابقی به صورت متمرکز خواهد بود.
|
۲
|
سایر وام ها (ضروری، مسکن، ودیعه مسکن، زیارت، ازدواج و ...)
|
۹۷.۱۱.۲۱
|
۹۷.۱۲.۱۵
|
|
۳
|
شهریه (دانشگاه های دولتی و پیام نور)
|
۹۷.۱۱.۲۱
|
۹۷.۱۲.۱۵
|
۴
|
تحصیل ویژه دکتری (صندوق)
|
۹۷.۱۱.۲۱
|
۹۷.۱۱.۱۵
|
دانشجویانی که در بانک طرف تعهد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم تشکیل پرونده داده اند و حداقل یک بار از آن بانک وام دریافت کرده اند صرفا می توانند از وام تحصیلی ویژه دکتری بانک استفاده نمایند.
|
۵
|
تحصیلی ویژه دکتری (بانک طرف تعهد وزارت علوم
|
۹۷.۱۰.۲۲
|
۹۷.۱۱.۳۰
|
۶
|
ضروری ویژه دکتری
|
۹۷.۱۱.۲۱
|
۹۷.۱۲.۱۵
|
پرداخت وام ضروری ویژه دکتری به دانشجویان ورودی ۹۶ و ماقبل در سنوات مجاز تحصیلی امکان پذیر است و در این نیمسال به دانشجویان ورودی ۹۷ پرداخت نمی شود.
|
۷
|
شهریه بانک طرف تعهد وزارت علوم (دانشگاه های آزاد، علمی کاربردی و غیرانتفاعی)
|
۹۷.۱۱.۲۱
|
۹۷.۱۲.۲۷
|
ثبت نام متقاضیان در پرتال و تایید آن از سوی دانشگاه و طی لیست به صندوق ارسال خواهد شد و پس از تایید لیست توسط صندوق، دانشجویان برای تشکیل پرونده حداکثر یک ماه فرصت دارند و به بانک طرف تعهد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم مراجعه کنند. (جهت کسب اطلاعات بیشتر به شیوه نامه اجرایی و بخشنامه های مربوطه مراجعه فرمایید) قابل ذکر است دانشجویانی که در نیم سال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ نسبت به تشکیل پرونده و دریافت وام شهریه از بانک مذکور اقدام کرده اند در اولویت پرداخت وام هستند. همچنین دانشجویانی که صرفا از وام شهریه بانک مذکور استفاده می کنند نیازی به ارائه سند تعهد محضری به صندوق رفاه ندارند.
ثبت سقف وام شهریه بانک طرف تعهد صندوق، برای تمامی مقاطع تحصیلی الزامی است.
دانشجویانی که در نیم سال گذشته به بانک معرفی شده و تشکیل پرونده داده اند نیازی به مراجعه مجدد به شعب بانک ندارند و صرفا درخواست خود را به دانشگاه ارائه کنند.
|
۸
|
بنیاد علوی
|
۹۷.۱۱.۰۲
|
۹۷.۱۱.۲۲
|
تایید و ارسال لیست وام بنیاد علوی به دانشجویان روزانه و شبانه دانشگاه های دولتی، آموزشکده ها و دانشگاه های پیام نور در زمان تعیین شده (مجرد ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال و متاهل ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال)
نکات ضروری مربوط به دریافت مستندات و ارسال لیست ها
۱-با توجه به اینکه ارسال لیست به حوزه معاونت مالی صندوق منوط به تایید مدارک تمام متقاضیان در لیست است، عدم بارگذاری مستندات و مدارک لازم حتی برای یک نفر منجر به تاخیر در پرداخت وام سایر متقاضیان می شود، لذا لازم است مستندات با دقت کنترل و از ارسال اسامی متقاضیان با کمبود مستندات جدا خودداری شود.
۲-مدارک لازم جهت اسکن و الصاق در پرونده دانشجویان متقاضی هر یک از وام ها در بخش راهنمایی تسهیلات پایگاه اطلاع رسانی صندوق قرار گرفته است لذا جهت تسریع در امر پرداخت، ضروری است ثبت تقاضای وام با الصاق مدارک مونرد نیاز صورت پذیرد.
۳-پرداخت وام به دانشجویان تا یک ترم اضافه بلامانع خواهد بود.
۴-دانشجویانی که از طریق ثبت نام در سایت ستاد عتبات دانشگاهیان، به عتبات مشرف شده اند می توانند با ارائه مستندات در صورت تاهل مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال و در صورت تجرد مبلغ ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال وام دریافت نمایند. در غیر این صورت با ارائده روادید ممهور به مهر خروج از کشور می توانند از وام زیارت عتبات به مبلغ ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال استفاده کنند.
نحوه توزیع اعتبارات
۱-اعتبارات وام های تحصیلی، ضروری و شهریه به صورت یک مرحله ای توزیع می شود و افزایش اعتبار در صورت وجود اعتبار مازاد و عدم جذب آن از سوی دانشگاه ها و پس از اعلام نیاز کتبی از سوی دانشگاه متقاضی میسر خواهد بود.
۲-اعتبار وام تحصیلی، ضروری و شهریه به صورت تخصیصی در سیستم اتوماسیون (بخش اعتبارات مراکز آموزش عالی) قابل مشاهده است.
۳-اعتبارات سایر وام ها به صورت متمرکز تخصیص داده خواهد شد.
حداکثر تعداد لیست برای وام
۱-وام ویژه دکتری حداکثر ۲ لیست
۲-وام تحصیلی حداکثر ۴ لیست (۳ لیست ترم عادی و یک لیست ترم اضافه) در کل نیمسال
۳-وام شهریه حداکثر ۳ لیست(۲ لیست ترم عادی و یک لیست ترم اضافه) در کل نیمسال
تذکر: از همکاران ادارات رفاه تقاضا می شود بستن لیست های وام را به روزهای آخر فرصت مجاز موکول نکنند و حتی الامکان در روزهای آغازین بازه زمانی نسبت به ثبت تقاضاها و تایید معاونت دانشجویی اقدام نمایند تا صندوق رفاه بتواند با برنامه ریزی نسبت به پرداخت وام ها تا پایان مهلت مقرر اقدام کنند.
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