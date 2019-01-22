حسن رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: فکر می کنم کشتی از هر فرد و جریانی بالاتر است و چشم امید مردم در المپیک توکیو به کشتی و یکی دو رشته انفرادی دیگر است. بنابراین همه ما باید با ایجاد یک فضای آرام به فکر بزرگی کشتی در این آوردگاه مهم باشیم.

وی ادامه داد: این را یادمان باشد که کشتی بالاتر از هر قهرمانی و مدال آوری است و این کشتی است که به همه ما جایگاه داده؛ بنابراین همه باید کمک کنیم تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی در یک فضای آرام برنامه های خود را برای المپیک دنبال کنند.

دارنده مدال طلای جهان افزود: هر کسی که با دنیای روز کشتی آشنا باشد هیچگاه نمی تواند منکر زحمات مدیریت پیشین فدراسیون کشتی شود و به نظرم کارهای خوبی از نظر فنی و اقتصادی در کشتی در زمان خادم صورت گرفته و کشتی می تواند همانند المپیک ریو در المپیک توکیو و المپیک بعدی هم موفق باشد.

دارنده مدال نقره جهان تصریح کرد: مجموعه مدیریت کشتی کشور در سال های اخیر فقط برای اعتلا و بزرگی کشتی کشور زحمت کشیده اند. در ورزش برد و باخت وجود دارد، اما هیچکس نمی تواند منکر سلامت کاری رسول خادم شود.

رحیمی در پایان گفت: تمرینات خودم را در اردو به بهترین شکل دنبال می کنم و در آینده نزدیک به یک تورنمنت بین المللی می روم تا شرایطم را برای حضور در رقابتهای جهانی قزاقستان بررسی کنم . قطعا با همفکری محمدی سرمربی تیم ملی و اعضای کادر فنی بهترین تصمیم را برای آینده می گیرم.