تاکید مارچلو لیپی بر مسائل روانی بازیکنان چین مقابل ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و چین روز پنجشنبه در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی جام ملت های آسیا به مصاف هم خواهند رفت.

مارچلو لیپی سرمربی تیم چین به خبرگزاری AFP گفت: بازیکنانم نیاز دارند تا از نظر روانی خودشان را بهبود ببخشند. گاهی اوقات آنها باید در جریان مسابقه بیشتر تمرکز و توجه داشته باشند. این یک موضوع روانی است.

وی افزود: این خیلی مهم است که از ابتدای مسابقه قدرت و انگیزه یکسانی داشته باشیم.

سرمربی تیم ملی چین که با این تیم از ۱۰ مسابقه در ۶ بازی پیروز شده و فقط دو باخت داشته است، از آمارش دفاع کرد و گفت: این آمار به این معناست که باید به بازیکنانم افتخار کنم. خیلی خوشحال و راضی هستم چون این تیم نتایج فوق العاده ای می گیرد. الان هم در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت ها هستیم که به معنای حضور در جمع هشت تیم برتر آسیا است.