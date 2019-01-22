به گزارش خبرگزاری مهر، بیش از ۵۰ نفر از اعضای فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس شورای اسلامی، شب گذشته با سردار حسین اشتری فرمانده ناجا در محل ستاد فرماندهی، دیدار کردند.

در این جلسه ابتدا نمایندگان مجلس به بیان نقطه نظرات و طرح مسائل مربوط به حوزه نظم و امنیت پرداختند.

ضرورت توجه به روزآمد سازی و تجهیز نیروی انتظامی به امکانات پیشرفته و فناوری های نوین متناسب با سطح و حجم تهدیدات و چالش های حوزه نظم و امنیت، توجه ویژه به ارتقاء منزلت اجتماعی ناجا و به‌ویژه تامین معیشت ماموران خدوم ناجا، ضرورت کمک مجلس به افزایش بودجه و اعتبارات ناجا برای پاسخگویی مناسب به انتظارات و نیازهای امنیتی انتظامی مردم، تقویت توان مرزبانی و رسیدگی به مشکلات یگان های مرزی از محورهای مهم مطرح شده توسط نمایندگان در این جلسه بود.

همچنین نمایندگان، مدیریت هوشمندانه و مقتدرانه در مواجهه با ماموریت ها را از ویژگی های ناجا بر شمرده و از تلاش مستمر نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت تشکر و قدرادنی کردند.

تلاش برای تامین امنیتی شایسته

گفتنی است، سردار حسین اشتری نیز در این دیدار با بر شمردن فرازهای مهمی از حضور مستمر ناجا در ماموریت های مختلف در طول یک سال گذشته، به برخی از چالش های مهم فراروی اجرای ماموریتها بویژه در زمینه تقاضای روزافزون مردم و مسئولان در توسعه رده های انتظامی، ضرورت تقویت و تجهیز ناجا برای اجرای بهتر ماموریت ها و ارتقاء منزلت و معیشت کارکنان اشاره کرد و توجه ویژه مجلس برای افزایش بودجه نیروی انتظامی هنگام بررسی لایحه بودجه ۹۸ را خواستار شد.

فرمانده ناجا تاکید کرد: ماموران خدوم نیروی انتظامی به عنوان سربازان ولایت و بر اساس تکلیف شرعی و قانونی خود با وجود کمبودها و کاستیهای موجود در زمینه نیروی انسانی تجهیزات و بودجه، قاطعانه و با تلاش مضاعف و از خودگذشتگی، از امنیت و آرامش مردم پاسداری نموده تا کشوری امن، امنیتی شایسته مردم انقلابی و پلیسی در تراز انقلاب اسلامی ایجاد کند.