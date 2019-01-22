لزوم همت و اراده مستمر در گره گشایی از مشکلات مردم

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن فتحی زاده در بیست و هشتمین همایش سراسری معاونان و مدیران ادارات مرکزی و شعب استان های بانک قوامین با تسلیت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: در آستانه ایام دهه فجر و چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران هستیم و افتخار می کنیم که با وجود همه توطئه ها و نیرنگ های دشمنان، جریان انقلاب استوار، پرنشاط و پیشتاز در کسب موفقیت هاست.

وی در ادامه با تقدیر از دست اندرکاران برگزاری این نشست تخصصی به ویژه مدیر عامل بانک قوامین، افزود: مراتب قدردانی و تشکر فرمانده و هیئت رئیسه ناجا را از زحمات همه مدیران و کارکنان بانک قوامین ابلاغ می کنم و برای همه عزیزان آرزوی توفیق و سربلندی دارم.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا با اشاره به نقش موثر نظام بانکی در پویایی اقتصاد کشور، بر لزوم اتخاذ رویکردهای نوین برای خدمات دهی مطلوب به مردم تأکید کرد.

سردار فتحی زاده ادامه داد: همت و اراده ما باید گره گشایی از مشکلات مردم باشد و لازم است مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع توأم با قانون و اخلاق مداری به عنوان یک رکن اساسی دنبال و اجرایی شود.

این مقام عالی انتظامی با بیان اینکه در هر شرایطی مدافع و پاسدار ارزش های نظام و انقلاب هستیم، گفت: مدیریت در صحنه توأم با هوشمندی و اقتدار؛ راهبرد و رویکرد جدی نیروی انتظامی در تمامی عرصه های خدمتگزاری است.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا ادامه داد: در کنار مشتری مداری، صیانت از کارکنان این مجمموعه بانکی نیز باید از اولویت های جدی باشد.

وی در پایان گفت: باید تلاش کنیم در هر کسوت و مسئولیتی، فرصت خدمتگزاری را قدر بدانیم و به خوبی به نظام و انقلاب اسلامی و همچنین مردم خدمت کنیم.