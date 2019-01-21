به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید محسن تقی زاده ظهر امروز در نشست هم اندیشی کاهش آسیب‌های اجتماعی در فضای مجازی که با حضور اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی در محل سالن اجتماعات ستاد فرماندهی آبادان برگزار شد، با بیان اینکه دشمن به دنبال بهره برداری از فضای مجازی برای رسیدن به اهداف خویش است، افزود: اگر چه نمی توان جلو امواج مسمومی که از سوی دشمن و از طریق فضای مجازی تزریق می شود را گرفت اما می توان با ایجاد بسترهای مناسب و متناسب با اخلاقیات، دین و قوانین کشور امکان بهروری مطلوب مردم از این فضا را مهیا کرد.

وی اظهار کرد: امروزه همه ما به ویژه نوجوانان و جوانان و حتی کودکان غرق در فضای مجازی هستیم و این موضوع ضرورت ارائه آموزش های لازم در نحوه استفاده مطلوب و درست از فضای مجازی را دوچندان کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با بیان اینکه باید آگاه سازی نسل فعلی از تهدیدها و فرصت‌هایی که فضای مجازی در اختیار ما قرار می دهد انجام شود، بر استفاده از ظرفیت رسانه ها و یا از طریق گفتمان، اطلاع رسانی و شفاف سازی عمومی تاکید کرد و گفت: دستگاه‌های فرهنگی، ائمه جمعه و جماعات، دانشجویان و رسانه ها بایستی تهدیدات، آسیبها و فرصت‌های فضای مجازی را برای مردم به ویژه جوانان تبیین کنند.

سرهنگ تقی زاده افزود: امروز دشمن ما دیگر در پس سنگرها کمین نکرده بلکه همواره در قالب فضای مجازی همراه ما است لذا باید سنگرها را با دلمان بسازیم، امروزه سنگرهای دفاعی ما تفکرات ما و بسترهایی است که باید برای نسل جدید مهیا کنیم.

وی با اشاره بر وجود انواع ناامنی ها در فضای مجازی برای خانواده ها، اظهار کرد: قرار گرفتن در میان شایعات انتظامی، امنیتی، سیاسی و اخلاقی می تواند سبب ملتهب شدن جو عمومی جامعه شود که البته در پاره ای از موارد از سوی برخی افراد به آن دامن زده می شود و بایستی که بتوانیم جلو شایعات را بگیریم.

سرهنگ تقی زاده رسانه ها چشم بیدار مردم خواند و تصریح کرد: واقعیت‌ها باید از طریق رسانه ها به مردم گفته شود، بیان واقعیت‌ها سبب اعتماد سازی و تقویت باورهای مردم و اقنای آنان می شود ضمن آنکه شایعات و دروغ پردازی ها هم کمتر می شود.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان گفت: انتشار شایعه‌ها سبب ایجاد یاس و ناامیدی در میان مردم می شود لذا آگاه سازی عمومی از تهدیدات و فرصت های فضای مجازی امری لازم و اجتناب ناپذیر است.

سرهنگ تقی زاده از حضور بی مورد و بی دلیل برخی از افراد در فضای مجازی که تنها برای ماجراجویی انجام می شود به عنوان یک آسیب و تهدید جدی نام برد و افزود: نوجوانان و جوانان ما چون از پس پرده تفکرات و خواسته ها و اهداف گروه‌ها و کانال‌های موجود در فضای مجازی اطلاعی ندارند ناخواسته وارد آنها شده و پیگیر مطالب جالب و شیرین منتشره در آنها می شوند و متاسفانه بارها شاهد بودیم که همین کانال‌ها جوانان ما را به ورطه نابودی به خصوص در مباحث اخلاقی می کشانند.

وی اظهار کرد: گاهی دیده شده که در گروه‌هایی که دارای اعضای زیادی است و افراد چندان ارتباط و شناختی از یکدیگر ندارند اتفاقاتی می افتد که خانواده ها را دچار مشکل می کند.

آموزش و پرورش بهترین امکان برای آگاهی بخشی به نوجوانان و جوانان

وی با هشدار جدی به شهروندان به خصوص درباره سو استفاده از فضای مجازی در مباحث مالی تصریح کرد: انتشار عکس‌های غیر اخلاقی، فروش مشروبات الکلی و داروهای غیرمجاز و برداشت های اینترنتی غیر مجاز در اولویت اتفاقات و آسیب های فضای مجازی بر اساس فراوانی جرم در آبادان قرار دارند.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان همچنین از دعوت به برگزاری تجمعات غیر قانونی، نشر اکاذیب و هک سایت‌های معتبر داخلی به عنوان دیگر آسیب‌های فضای مجازی نام برد و گفت: نمونه هایی از موارد یاد شده نیز در آبادان رخ داده است.

سرهنگ تقی زاده از ایجاد کسب و کار و درآمد، کمک به حفظ محیط زیست و فرصتی برای مقابله با دشمن به عنوان فرصت‌های فضای مجازی نام برد و اظهار کرد: باید همگان دست در دست یکدیگر داده و زمینه را برای تبدیل آسیب‌ها و تهدیدها به فرصت مهیا کنیم، رسانه ها در این میان نقش تاثیرگذاری دارند.

وی افزود: دوست یابی و همسریابی و امثال آن از جمله سایت‌های نامناسبی هستند که خانواده ها باید ضمن آگاهی از آنها، فرزندان خود را بر استفاده نکردن و درگیر نشدن با این فضاها آگاه کنند.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش بهترین امکان برای آگاهی بخشی به نوجوانان و جوانان از فضای مجازی است.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه با قوه قهریه نمی توان با بداخلاقی ها و ناهنجاری‌های اجتماعی مبارزه کرد، گفت: در این باره آنچه که مهم است تفکر و باور افراد است که باید تقویت شود، در بحث فضای مجازی باید به سطحی از باور اینکه بهره وری خوب از این فضا می تواند به نفع همه باشد، برسیم، باید ها و نبایدها بایستی در اعتقادات و باورهای ما باشد و گرنه نصیحت تنها ثمر بخش و کافی نیست.

سرهنگ تقی زاده افزود: قلم، زبان، بینش و تفکر رسانه ها بسیار تاثیرگذار تر از هزاران راه برای آگاه بخشی به جامعه در بحث فضای مجازی است، رسانه ها فرصتی مناسب برای بیداری مسئولان و جامعه از خواب هستند، مسئولان در مواجه با رسانه ها به عنوان چشم بینا و زبان جویای مردم ملزم به دقت در انجام کارهای خود می شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۰ طرح خلع سلاح را در آبادان اجرایی کردیم که در این راستا ۳۰۰ مورد خلع سلاح انجام و ۱۲ هزار گلوله فشنگ کشف و ضبط شد، در این باره توانستیم رتبه نخست استان را به دست آوریم.

وی با تاکید بر اینکه بر اساس شاخص های انتظامی آبادان یکی از امن ترین شهرهای کشور است، تصریح کرد: نیروی انتظامی متولی تامین امنیت نیست در این باره ۲۸ دستگاه دخالت دارند که متاسفانه همگی کم کاری می کنند و مردم هم نیروی انتظامی را در این میان می شناسند و از او انتظار دارند و این در حالی است که کار اصلی نیروی انتظامی تأمین امنیت نیست بلکه حفظ آن است.