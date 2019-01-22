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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۴۴

فرمانده مرزبانی کشور خبرداد:

تسهیل و رفاه مرزنشینان از اولویت کاری مرزبانی

تسهیل و رفاه مرزنشینان از اولویت کاری مرزبانی

فرمانده مرزبانی کشور با بیان اینکه مرزنشینان مرزبانان واقعی و مرزبانان حامی این عزیزان هستند، گفت: تسهیل و رفاه مرزنشینان از اولویت کاری مرزبانی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در حاشیه سفر به استان بوشهر در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: استان بوشهر تداعی دلاوری مرزبانان در طول تاریخ  است و نام منطقه تنگستان یادآور مبارزه مردان بزرگ با استکبار جهانی و متجاوزان در این منطقه است.  

وی با اشاره به این که خدمت در نظام اسلامی یک توفیق الهی است، افزود: خوشبختانه پس از انقلاب اسلامی، انگیزه دفاع از کشور بسیار بالا بوده و خود مرزنشینان مرزبانان واقعی هستند که در ۸ سال دفاع مقدس این موضوع به خوبی مشاهده شد.

 فرمانده مرزبانی کشور با بیان اینکه تسهیل و رفاه مرزنشینان از اولویت کاری مرزبانی است، بیان کرد: در نشست هایی که با مسئولان استانی داریم، به دنبال تسهیل امور لنج داران و ارتزاق ساحل نشینان هستیم.

وی افزود: مرزنشینان و ساحل نشینان  به دنبال فعالیت های قانونی هستند و از اقدامات غیر قانونی پرهیز می کنند، چنانچه لنج داران فعالیت های غیر قانونی داشته باشند از ورود آنان جلوگیری  می شود.

 به گزارش مهر، فرمانده مرزبانی ناجا در سفر دو روزه به استان بوشهر از پاسگاه های ساحلی مرزی بازدید  می کند.

کد مطلب 4520655

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