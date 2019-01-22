نامزدهای «علوم اجتماعی» جایزه کتاب سال معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جایزه کتاب سال، آثار راه یافته به مرحله نیمه پایانی سی‌وششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در حوزه «علوم اجتماعی» را معرفی کرد.

به این ترتیب ۷ کتاب «بازمانده‌هایی از فرهنگ ذوران جاهلی در تمدن اسلامی، تالیف ادوارد وستر مارک، ترجمه علی بلوکباشی، تهران: فرهنگ جاوید»، «فروپاشی، تالیف جرد دایموند، ترجمه فریدون مجلسی، تهران: فرهنگ نشر نو»، «پارادایم جدید، تالیف آلن تورن، ترجمه سلمان صادقی زاده، تهران: نشر علمی فرهنگی»، «منش ملی منظری روانی – اجتماعی، تالیف الکس اینکلس، ترجمه علی پاپلی یزدی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات»، «جامعه و تغییرات آب و هوا، تالیف صادق صالحی- زهرا پازوکی نژاد، تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات»، «بحران در جامعه شناسی نیاز به داروین، تالیف جوزف لوپریاتو- تیموتی کریپن، ترجمه حسین حسنی، تهران: ترجمان علوم انسانی» و «در تنگنای بیم و امید پژوهشی درباره زندگی مهاجران مسلمان در کانادا، تالیف عبدالمحمد کاظمی پور، ترجمه بهرنگ صدیقی، تهران: نی» به عنوان نامزدهای سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال معرفی شدند.

مراسم اختتامیه این جشنواره طی روزهای بهمن‌ماه برگزار می‌شود.