آثار راه یافته به مرحله دوم کتاب سال در گروه «دین» معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ۶۸۶ کتاب در گروه«دین» در سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که تاکنون داوری این آثار در دو مرحله انجام شده و کتاب‌های راه‌یافته به مرحله نهایی این دوره از جایزه کتاب سال مشخص شده‌اند.

بر این اساس، در بخش «کلیات اسلام» از بین ۴۸ کتاب ارسالی، آثار زیر به مرحله نهایی این دوره از جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران راه پیدا کردند:

۱:«تنهای شکیبا: احوال، افکار و آثار شیخ فضل الله نوری»، تالیف علی ابوالحسنی، قم: موسسه کتاب شناسی شیعه.

۲: «پژوهشی درباره عدد نمادین چهل»، تالیف اکبر یاوریان، تهران: علمی و فرهنگی.

۳: «شکل گیری علم اسلامی»، تالیف مظفر اقبال، ترجمه محمدرضا قائمی نیک و…، تهران: ترجمان علوم انسانی.

۴:«احسن الودیعه فی تراجم مشاهیر مجتهدی الشیعه او الباقیات الصالحات فی تتمیم روضات الجنات»، تالیف السید محمدمهدی الموسوی الاصفهانی الکاظمی، تحقیق گروه محققان، قم: موسسه کتاب شناسی شیعه.

۵: «آئینه حق نما: شرح حال علامه سیددلدار علی نقوی نصیرآبادی هندی ۲ج»، تالیف جمعی از نویسندگان، تحقیق علی فاضلی، قم: موسسه کتاب شناسی شیعه.

۶:«لباب الالقاب فی القاب الاطیاب، تالیف حبیب الله الشریف الکاشانی»، تحقیق شیخ نزار حسن و…، قم: موسسه کتاب شناسی شیعه.

۷: «اوراق الذهب او المعادن الذهبیه اللجینیه فی المحاسن الوهبیه الحسینیه»، ۳ج، تایف السید محمدعباس الجزایری، تحقیق علی فاضلی، قم: موسسه کتاب شناسی شیعه.

همچنین، در بخش «علوم قرآنی» از بین ۱۴۸ اثر ارسالی، ۱۲ کتاب زیر به مرحله نهایی سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران راه پیدا کردند:

۱:«تفسیر فارسی قرآن کریم ترجمه الخواص ۵ج»، تالیف ابوالحسن علی بن حسن زواره ای، تصحیح منصور پهلوان، تهران: علمی و فرهنگی.

۲:« فرهنگنامه تحلیلی وجوه و نظائر در قرآن ۲ج»، تالیف عباس کوثری، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

۳: « فقه القرآن ۲ج»، تالیف قطب الدین سعیدبن هبه الله الرواندی، تحقیق السید عباس بنی هاشمی بیدگلی، قم: موسسه فرهنگی هنری امامت اهل بیت علیهم السلام.

۴: «فرهنگنامه علوم قرآنی»، تالیف جمعی از نویسندگان، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

۵: «قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم»، تایف سیدکاظم سیدباقری، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

۶: « انکار قرآن»، تالیف عبدالله نصری، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

۷: «نظریه روح معنا در تفسیر قرآن»، تالیف حامد شیواپور، قم: دانشگاه مفید.

۸:«بازپژوهی ملاک های توسعه آیات الاحکام قرآن کریم»، تایف سیدجعفر صادقی فدکی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

۹: «قرآن های عصر اموی: مقدمه ای در باب کهن ترین مصاحف»، تالیف فرانسوا دروش، ترجمه مرتضی کریمی نیا و آلاء وحیدنیا، تهران: هرمس.

۱۰: «القرآن الکریم»، ترجمه آیت الله صالحی نجف ابادی، تهران: کویر.

۱۱: «هرمنوتیک صوفیانه در تفسیر کشف الاسرار میبدی»، تالیف آنابل کیلر، ترجمه جواد قاسمی، تهران: میراث مکتوب.

«معرفت شناسی در قرآن»، تالیف محمدتقی فعالی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

بر اساس اعلام دبیرخانه این دوره از جایزه کتاب سال، در بخش « حدیث» از میان ۹۱ اثر ارسالی، کتاب های زیر جواز ورود به دور نهایی این دوره از جایزه کتاب سال را کسب کردند:

۱:«موسوعه الامام الکاظم علیه السلام ۸ج»، تالیف السید محمدالحسینی القزوینی، قم: موسسه ولی عصر للدراسات الاسلامیه.

۲: «نهج البلاغه»، ترجمه سیدعلی موسوی گرمارودی، تهران: قدیانی.

۳: «تاریخ گذاری حدیث: روش ها و نمونه ها»، ایگناتس گلدتسیر و…، ترجمه گروه مترجمان، تهران: حکمت.

۴:«انعکاس نظریه التصنیف فی الجرح و التعدیل علی التراث الحدیثی»، تالیف یحیی عبدالحسن الدوخی، قم: مرکز جامعه المصطفی العالمیه.

۵:«مکتب حدیثی جبل عامل از قرن هشتم تا نیمه قرن پانزدهم هجری»، تالیف علیه رضاداد، مشهد: بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی.

۶: «فقه الحدیث مباحث نقل به معنا»، تالیف احمد پاکتچی، تهران: دانشگاه امام صادق علیه السلام.

۷:« عمده عیون صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار ۲ج»، تالیف یحیی بن الحسن بن الحسن بن علی بن محمدالبطریق الاسدی الحلی، تحقیق سعید عرفانیان، قم: مکتبه العلامه المجلسی.

۸: «ضیاءالشهاب شرح فارسی شهاب الاخبار قاضی قضاعی»، تصحیح و تحقیق جویا جهانبخش و…، تهران: میراث مکتوب.

۹: «عیون اخبارالرضا ۲ج»، تالیف شیخ صدوق، تحقیق گروهی از محققان، قم: موسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث.

«شرح دعای ندبه ۳ج»، تالیف میرجلال الدین حسینی، قم: کتابخانه تخصصی علوم حدیث.

همچنین، در بخش «کلام» از میان ۹۹ کتاب ارسالی، کتاب های زیر به عنوان نامزدهای سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شناخته شدند:

۱: «شیخ صدوق»، تالیف سیدحسن طالقانی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

۲٫«ابن قبه رازی»، تالیف عباس میرزایی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

همچنین، در بخش «عرفان» از میان ۵۵ کتاب ارسالی به دبیرخانه این دوره از جایزه کتاب سال، ۵ کتاب زیر به مرحله نهایی این دوره از جایزه کتاب سال راه پیدا کردند:

۱: «نص النصوص فی شرح الفصوص»، تصحیح محسن بیدارفر، قم: بیدار، ۳ج.

۲:« سلوک و مکاشفه»، تالیف عبدالوهاب شعرانی، ترجمه مسعودانصاری، تهران: جامی.

۳: « مکتب اخلاقی عرفانی نجف»، تالیف محمودشیخ ، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

۴: «زمان ادواری در مزدیسنا و عرفان اسماعیلیه»،تالیف هانری کربن، ترجمه انشاءالله رحمتی، تهران: سوفیا.

۵٫«تحریر رساله الولایه شمس الوحی تبریزی علامه سیدمحمدحسین طباطبایی (رحمه)»، تالیف عبدالله جوادی‌آملی، قم: اسرا، ۲ج.

در بخش «فقه و اصول» از میان ۷۵ اثر ارسالی، کتاب های زیر به مرحله نهایی این دوره از جایزه کتاب سال راه یافتند:

۱: «بررسی فقهی فرمانبرداری و نافرمانی مدنی»، تالیف سیدجواد ورعی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت.

۲:«روش شناسی حکم»، تالیف محمد عرب صالحی، قم: پژوهشگاه علوم و اندیشه اسلامی.

۳:«انتخابات از نگاه فقه»، تالیف روح اله شریعتی، قم: پژوهشگاه علوم و اندیشه اسلامی.

۴: «مناط الاحکام»، تالیف مولا نظرعلی طالقانی، تحقیق جواد فاضل بخشایش علی اوسط ناطقی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

۵٫«تکمله الدروس الشرعیه»، تالیف سیدجعفر بن احمد ملحوس حسینی، تحقیق گروه محققان، مشهد: بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی، ۲ ج.

گفتنی است در بخش« اخلاق » از میان ۴۷ اثر ارسالی، هیچ کتابی جواز ورود به مرحله دوم سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال را کسب نکرد.

در بخش «ادیان دیگر» از بین ۴۲ اثر ارسالی، کتاب های زیر به مرحله دوم این دوره از جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران راه پیدا کردند:

۱: «علم و دین و علم دینی، تالیف ابراهیم دادجو»، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

۲:«درآمدی بر دین های دنیای باستان» ، ترجمه جواد فیروزی، تهران: ققنوس.

۳: «جهان اسطوره ها»، تالیف رابرت گریوز و…، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران: جامی.

۴: «عهد عتیق: قصه ی زندگی و باور یک قوم ۲ج»، تالیف جرالد لارو، ترجمهاصغر رستگار، تهران: نگاه.

۵: «عهد عتیق: قصه ی زندگی و باور یک قوم»، تالیف اصغر رستگار، تهران: نگاه.

۶: «عهد جدید در بوته ی نقد عقلی»، تالیف اصغر رستگار، تهران: نگاه.

۷:«دوازده نظریه درباره طبیعت بشر»، تالیف لزلی استیونسن و…، ترجمه میثم محمدامینی، تهران: فرهنگ نشرنو.

۸:«تاریخچه دین شناسی تطبیقی»، تالیف اریک جی شارپ، ترجمه عبدالرحیم گواهی، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.

۹:«ادیان و مذاهب در ایران باستان»، تالیف کتایون مزداپور و…، تهران: سمت.

۱۰:درآمدی بر جامعه­شناسی دین، تالیف اینگر فورشت و پل رپستاد، ترجمه مجید جعفریان، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.

همچنین، در بخش «سیره» از مجموع ۸۱ اثر ارسالی ۴ کتاب زیر به عنوان نامزدهای سی و چهارمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران راه پیدا کردند:

۱٫«موسوعه عبدالله بن­عباس»، تالیف السید مهدی السیدحسن الموسوی الخراسان، قم: مرکز الابحاث العقائدیه.

۲٫«درایت و روایت یا عقل و نقل در هدف­نگاری قیام عاشورا»، تالیف اسماعیل عامری، قم: صحیفه خرد.

۳٫«کتاب مغازی یونس­بن بکیر المسمی بالمغازی النبویه لیونس بن­بکیر»، تالیف حسین مرادی­نسب، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

۴٫«الصحابه الکرام، ۳ج»، تالیف محمدعلی احمدیان النجف­آبادی، قم: المرکز العالی للعلوم و الثقافه الاسلامیه.

مراسم اختتامیه سی و چهارمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران طبق هر سال در بهمن ماه، با معرفی برگزیدگان و کتاب‌های شایسته قدردانی برگزار می‌شود.