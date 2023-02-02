نامزدهای علوم اجتماعی چهلمین دوره جایزه کتاب سال معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۸ کتاب با موضوعهای «علوم اجتماعی»، «حقوق»، «رسانه و ارتباطات»، «علوم سیاسی»، «اقتصاد»، «مدیریت»، «بازرگانی»، «علوم نظامی»، «حسابداری» و «آموزش و پرورش» در گروه «علوم اجتماعی» به مرحله دوم داوری چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران راه یافتند که توسط دبیرخانه این رویداد معرفی شدند.
آثار زیر نامزدهای موضوع «علوم اجتماعی» معرفی شدند:
جریانشناسی فکری فرهنگی در ایران معاصر: احیاگری دینی، تألیف سیدمحسن طباطباییفر، زیر نظر شورای علمی طرح، تهران: مؤسسه فرهنگی و هنری آفتاب خرد، ۱۴۰۰، ۹۴۰ ص.
چهارچوبی برای سیاستگذاری علم: تعامل علوم طبیعی و علوم انسانی، تألیف محمدرضا قائمینیک، تهران: دانشگاه امام صادق علیهالسلام؛ شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، ۱۴۰۰، ۳۲۷ ص.
در موضوع «حقوق» نیز دو اثر زیر به عنوان نامزد اعلام شدند:
مبانی حق انسان بر بدن خویش: گفتاری در فلسفه حق انسان بر بدن، تألیف مجتبی بانشی، تهران: شرکت سهامی انتشار ،۱۴۰۰، ۲۳۸ ص.
نظام مالکیت فکری: خاستگاه، زیرساختها و ساختارها، تألیف محمود حکمتنیا، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۴۰۰، ۵۸۸ ص.
نامزدهای موضوع «رسانه و ارتباطات» نیز بدین شرح است:
شهروندان در برابر خبرنگاران: دروازهبانی خبر در عصر شبکههای اجتماعی، تألیف اکبر نصراللهی و روحالله انصاری، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاونت مطبوعاتی و اطلاعرسانی، دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها، ۱۴۰۰، ۳۷۶ ص.
ارتباطات میانفرهنگی: نظریه و کاربرد، تألیف برایان جی. هورن و باری تومالین، ترجمۀ محمدحسین شعاعی، تهران: دانشگاه امام صادق علیهالسلام، ۱۴۰۰، ۴۳۴ ص.
دستکاری در رسانههای اجتماعی: پروپاگاندای رایانشی، فرایندهای ماشینی کنترل و فریب افکار عمومی، سرپرست نویسندگان: ساموئل سی. وولی و فیلیپ ان. هاوارد، ترجمه عباس رضایی ثمرین و رسول صفر آهنگ، تهران: همشهری، ۱۴۰۰، ۳۶۶ ص.
راهنمای فرهنگ مادی، تألیف کریس تیلی و وب کین و سوزان کوچلر و مایک رولندز و پاتریشیا اسپایر، ترجمۀ گروه مترجمان، زیر نظر محمدسعید ذکایی و مهدی امیدی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، ۱۴۰۰، ۱۱۴۳ ص.
کتابهای زیر نیز در موضوع «علوم سیاسی» به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند:
کیفیت حکومت: فساد، اعتماد اجتماعی و نابرابری در چشماندازی بینالمللی، تألیف بو روتشتاین، ترجمه حمیدرضا ملکمحمدی، تهران: دانشگاه امام صادق علیهالسلام ،۱۴۰۰، ۲۹۱ ص.
نفوذ راهبردی: دیپلماسی عمومی، ضد تبلیغات و جنگ سیاسی، تألیف مایکل والر، ترجمۀ محمدرضا آهنی، تهران: دانشگاه جامع امام حسین علیهالسلام، ۱۴۰۰، ۵۳۸ ص.
مبانی انسانشناختی اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)، تألیف راضیه مهرابیکوشکی، تهران: مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۴۰۰، ۳۱۶ ص.
بازنمایی هویت از نگاه دیگری: نحوه برساختهشدن اسلامهراسی و ایرانهراسی، تألیف علیاشرف نظری، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۴۰۰، ۳۱۰ ص.
الگوهای علم سیاست در حکمت متعالیه، تألیف محمد پزشکی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۴۰۰، ۲۵۶ ص.
ژئوپلیتیک و ژئواستراتژی جهان اسلام، تألیف سیدیحیی صفوی، تهران: سمت؛ پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ مرکز آیندهپژوهی جهان اسلام، ۱۴۰۰، ۴۲۸ ص.
آیندهپژوهی انقلاب اسلامی: مبانی، روشها و امکانها، تألیف ابوذر مظاهری، تهران: سمت؛ پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ شورای تخصصی تحول و ارتقا علوم انسانی؛ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۴۰۰، ۴۳۸ ص.
در موضوع «اقتصاد» دو کتاب به عنوان نامزد معرفی شدند:
سرمایهداری به سبک چینی؛ چرا الگوی توسعه چینی تقلید ناپذیر است؟، تألیف یاشنگ هوانگ، ترجمه نیایش امیدی، تهران: دنیای اقتصاد، ۱۴۰۰، ۵۲۹ ص.
فساد در نظام سرمایهسالار: چرا رانتجویی پاداش دارد ولی کار مولد نه؟، تألیف گای استندینگ، ترجمه فرزانه چهاربند، تهران: مؤسسه غیرانتفاعی مطالعات دین و اقتصاد؛ نهادگرا، ۱۴۰۰، ۴۷۲ ص.
همچنین نامزدهای موضوع «مدیریت» به شرح ذیل است:
سیاستگذاری علم، فناوری، نوآوری و آیندهنگاری، تألیف عباس منوریان، تهران: مؤسسه کتاب مهربان نشر، ۱۴۰۰، ۵۶۸ ص.
همرقابتی؛ راهبرد نوین روابط بینبنگاهی، تألیف مرتضی سلطانی و علیاشرف احمدیان، تهران: دانشگاه امام صادق علیهالسلام، ۱۴۰۰، ۳۲۳ ص.
پیشگامان مدیریت دولتی، تألیف جی. ام. شفریتز و آلبرت سی. هاید، ترجمه سیدمحمد مقیمی و امیرحسین عبداللهزاده و حسین ایمانی، تهران: سمت، ۱۴۰۰، ۷۱۰ ص.
کتابهای زیر به عنوان نامزدهای موضوع «بازرگانی» اعلام شدند:
بازاریابی بینالمللی و مدیریت صادرات، تألیف محمدرضا کریمیعلویجه، رحیم محترم و ابوالقاسم ابراهیمی، تهران: سمت، ۱۴۰۰، ۴۸۰ ص.
کسبوکار جهانی: رویکرد بینفرهنگی، تألیف گری پی. فرارو و الیزابت کی. برایودی، ترجمه کمال سخدری، زهرا آقازاده و عباس حاجیفتحعلی، تهران: دانشگاه تهران، ۱۴۰۰، ۴۰۴ ص.
تحقیق در عملیات رفتاری نظریه، روششناسی و کاربرد، تألیف مارتین کانک، جاناتان مالپاس و لری وایت، ترجمه مهدی حمزهپور، تهران: دانشگاه امام صادق علیهالسلام، ۱۴۰۰، ۳۸۱ ص.
در موضوع «علوم نظامی» یک کتاب به عنوان نامزد معرفی شد:
جرمشناسی و جنگ: عبور از مرزها، ویراستاران متن انگلیسی: ساندرا واکلیت و رأس مک گری، ترجمه گروهی از پژوهشگران علوم جنایی، بهکوشش حمیدرضا نیکوکار، تهران: میزان ،۱۴۰۰، ۳۰۴ ص.
در موضوع «حسابداری» نیز کتابهای زیر به مرحله دوم داوری راه پیدا کردند:
حسابرسی: دیدگاههای درون و برونسازمانی، تألیف عباسعلی دریایی و سیدمحمد مشعشعی، قزوین: دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) ،۱۴۰۰، ۳۴۵ ص.
نظریهها و کاربردهای اخلاق حرفهای در حسابداری (ج ۱۲)، تألیف محمد نمازی و حسین رجبدری، تهران: دانشگاه تهران، ۱۴۰۰، ۷۲۲ ص.
دبیرخانه چهلمین دوره جایزه کتاب سال دو کتاب ذیل را در موضوع «آموزش و پرورش» به عنوان نامزد معرفی کرد:
فرهنگهای برنامه درسی، تألیف پاملا بلوتین ژوزف و دیگران، ترجمه محمود مهرمحمدی و دیگران، تهران: سمت؛ پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۳۹۹، ۳۸۳ ص.
هویت دینی برنامه درسی، تألیف حسن ملکی، تهران: مؤسسه فرهنگی مدرسه برهان (انتشارات مدرسه)، ۱۴۰۰، ۳۸۸ ص.
مراسم پایانی چهلمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بهمنماه سال جاری برگزار میشود.
نظر شما