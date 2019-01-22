پنج هکتار از اراضی حاشیه منطقه حفاظت شده بهرام گور پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین روز گرامیداشت هفته هوای پاک، برنامه نمادین پاکسازی طبیعت از وجود زباله در راستای ارتقاء فرهنگ زیست محیطی و تنویر و تشویق افکار عمومی در پنج هکتار از اراضی همجوار منطقه حفاظت شده بهرام گور واقع در مجاورت روستای دهچاه از توابع بخش پشتکوه با حضور بخشدار پشتکوه، اعضاء شورای اسلامی دهچاه و دهیار ، امام جمعه دهچاه ، کارکنان اداره حفاظت محیط زیست ، منابع طبیعی و اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان نی ریز ، مسئولین و دانش آموزان مدرسه ابتدایی پسرانه فارابی و علامه امینی دهچاه، و با همت گروه پاکسازان طبیعت شهر مشکان نسبت به جمع آوری زباله هایی نظیر پلاستیک ، شیشه ، قوطی های آب میوه و غیره اقدام شد.

زباله های جمع آوری شده حدود ۹۰ کیسه زباله به مقدار یک تن بوده که بوسیله ماشین حمل زباله به سایت زباله دهچاه انتقال یافت.

در این مراسم طبری بخشدار پشتکوه ضمن تشکر از شرکت کنندگان و بیان اثرات سوء رها سازی زباله به ویژه پلاستیک در طبیعت، بیان کرد: برخورداری از هوای پاک در گرو پاکیزگی محیط زیست بوده و برای نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از شاخص های توسعه پایدار، آموزش مردم و جلب مشارکت حداکثری در این زمینه ضروری دانست.

در پایان مراسم از سوی اداره حفاظت محیط زیست نی ریز تعدادی حلقه لوح فشرده حیات وحش به دانش آموزان تقدیم شد.