رکابزنی، پاکسازی، درختکاری و آموزش برای حفظ محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، فعالان محیط زیست در قرار سبز هفته نخست بهمن ماه فعالیت‌های مختلفی برای حفظ محیط زیست کشور انجام دادند.

برنامه صعود گروه زیست محیطی صبا و باشگاه کوهنوردی اوج بادرود به کوه گنبد باز نطنز در استان اصفهان با پاکسازی همراه بود. در این روز با حضور بیش از ۳۰ نفر از اعضای گروه و مشارکت هیئت ورزش های همگانی و اداره ورزش و جوانان این شهر، برنامه صعود و پاکسازی در کوه گنبد باز نطنز انجام گرفت و این منطقه از حیث زباله پاکسازی شد. در این برنامه عضو شورای اسلامی شهر بادرود نیز حضور داشتند.

دانش آموزان دبستان سیدالشهداء شهرستان ثلاث باباجانی از توابع استان کرمانشاه آموزشهای مربوط به تفکیک کاغذهای باطله از سایر زباله ها را فرا گرفتند. هدف اصلی از اجرای این طرح فرهنگسازی بازیافت کاغذ باطله و تفکیک کاغذ از سایر زباله هاست.

۱۲۰ گردشگر کرمانشاهی اقدام به کاشت نهال بلوط در بام شهر خرم آباد مرکز استان لرستان کردند. در این برنامه که توسط تور گردشگری بلوط برگزار شده بود، مظفر افشار پدر بلوط ایران ضمن همراهی گردشگران، توضیحاتی را در خصوص اهمیت بلوط و نهالکاری ارائه کردند.

برنامه های ویژه هفته هوای پاک به کوشش انجمن هواداران کارون زلال در ۷ مدرسه شوشتر برگزار شد. طی این برنامه ها بیش از ۵۰۰ دانش آموز خوزستانی آموزش های محیط زیستی و مفاهیم آن را فرا گرفتند. پیاده روی، جشن بادبادک ها، مسابقه نقاشی، بازدید از ایستگاه سنجش آلودگی و مسابقه بادکنک بادکنی از جمله برنامه های متنوع این هفته در مدارس شوشتر بود.

همایش پیاده روی خانوادگی همزمان با هفته هوای پاک در پلدختر برگزار شد. در این برنامه جمعیت قابل توجهی از شهروندان دوستدار محیط زیست بهمراه جمعی از مسئولین با شعار خانواده، مشارکت مردمی و هوای پاک، مسیر ورزشگاه شهید سرمالیان تا اداره حفاظت محیط زیست این شهرستان در استان لرستان را بصورت پیاده طی کردند.

به کوشش اعضای انجمن همیاران محیط زیست موسسه آسمانرود رحیم آباد در استان گیلان، آموزش مفاهیم محیط زیستی در دبستان شهید زکی پور این شهر با رویکرد ترویج آموزش محیط زیستی صورت گرفت.

مراسم ویژه روز هوای پاک در مدرسه حضرت زینب شهر کیاشهر در استان گیلان برگزار شد. این برنامه با مشارکت کارگروه کودک و نوجوان انجمن بوم بانان گیل و دیلم، شهرداری و شورای این شهر، رئیس منطقه و محیط بانان پارک ملی بوجاق و همچنین جمعی از دانش آموزان برگزار شد.

به کوشش گروه کوهنوردی مهتاب کویر زرند در استان کرمان، برنامه کاشت بادام کوهی و انغوزه (بومی منطقه) و همچنین پاکسازی مسیر کوهنوردی از زباله انجام گرفت. بیابان زدایی و کمک به رشد گیاهان بومی منطقه از اهداف این گروه است.

برنامه ۱۸۵ تشکل پاکسازان طبیعت فارس، در هفته هوای پاک با حضور جمع کثیری از شهروندان شیرازی با پیاده روی در پارک سرسبز خیابان چمران همراه بود. حاضرین در این برنامه ضمن ترویج فرهنگ ورزش های همگانی و حفظ محیط زیست، به ضرورت استفاده از حمل و نقل پاک تاکید کردند. در پایان این مراسم که با حضور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، جمعی از مسئولین و اعضای تشکل پاکسازان طبیعت فارس برگزار شد، به قید قرعه دو دوچرخه و هدایای ارزنده به تعدادی از شرکت کنندگان اهدا شد.

دومین جشنواره‌ی پَپی، با موضوعات محیط زیستی در کوهدشت برگزار شد. در این جشنواره برای گروه‌های سنی کودک و نوجوان در چند بخش و با محوریت نقاشی، نوشته و نقاشی، شعر و انشاء طراحی و برنامه ریزی ‌شده بود بیش از ۳۰۰ اثر به مرحله‌ی داوری رسید. هدف این جشنواره، آشنایی هر چه بیشتر کودکان و نوجوانان با محیط زیست، مشکلات زیست محیطی و فرهنگسازی از سنین پایه بود که با استقبال خوب مخاطبان موردنظر مواجه شد.

به کوشش انجمن بانوان طبیعت دوست آبدانان و در راستای حفظ محیط زیست، پویش درب بطری در دبستان شهدای دانش آموزی این شهر در استان ایلام اجرا شد و دانش آموزان اقدام به جمع آوری درب بطری پلاستیکی کردند.

طبیعت دوستان ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه به مناسبت هفته هوای پاک در اقدامی نمادین، طبیعت اطراف این شهر را از زباله پاکسازی کردند.

انجمن پاژین بانه در راستای آموزش و آگاهی بخشی جوامع محلی، فیلم هایی محیط زیستی را در مسجد روستای رشید قلعه این شهر به نمایش گذاشت که با استقبال بینظیر اهالی این روستا در استان کردستان همراه بود.

اعضای گروه طنین پاکبانان شیروان در هفتاد وپنجمین همایش محیط زیستی خود مسیر میدان انقلاب تا میدان شهدای این شهر در استان خراسان شمالی را با مشارکت همیاران و شهروندان شیروانی از زباله پاکسازی کردند.

به کوشش موسسه آسمانرود رحیم آباد و مشارکت جمعی از مسئولین و اهالی منطقه، همایش هفته هوای پاک علیرغم سردی هوا در باشگاه شهید صمدپور این شهر در استان گیلان برگزار شد. در این مراسم اجرای نمایش شاد با رویکرد محیط زیستی، اجرای قطعه آهنگ و دکلمه، نمایش حرکات رزمی و ورزشی توسط ورزشکاران و همچنین مسابقات مختلف به همراه اهدا جوایز در بین کودکان انجام گرفت. در انتهای این مراسم نیز جوایزی به آثار خلاقیت های هنری از مواد بازیافتی اهدا شد.

برنامه پاکسازی اطراف امامزاده شاهرضا در دهچاه و ورودی این روستا در استان فارس برگزار شد. در پایان این برنامه که به کوشش گروه پاکسازان طبیعت شهر مشکان و مشارکت جمعی از مسئولین و همچنین حضور پرشور مردم دوستدار طبیعت و دانش آموزان با شعار "هوای پاک، مسئولان، مردم" برگزار شد، جوایزی از طرف مسئولین به دانش آموزان اهدا شد.

در این برنامه که به کوشش گروه پاکسازان طبیعت مشکان و مشارکت اداره محیط زیست و آموزش و پرورش شهرستان نیریز و همچنین مدیریت و کارکنان دبستان شهید زاهدی این شهر در استان فارس برگزار گردید، مطالبی در خصوص هوای پاک توسط کارشناسان تشریح شد و در پایان مراسم نیز با جمع بندی مطالب و سوال از دانش آموزان، به نفرات برگزیده جوایزی اهدا شد.

برنامه گرامیداشت هفته ملی هوای پاک توسط ناجیان نبض زمین آذربایجان غربی در مدرسه ابتدایی شاهد ابراهیمی آذر ارومیه، با هدف آگاهی بخشی به دانش آموزان در خصوص نقش موثر آنها در داشتن زمینی با هوای پاک برگزار شد.

نکوداشت هفته هوای پاک به کوشش انجمن یاوران سبزاندیش طبیعت و مشارکت دوستداران محیط زیست در شهرستان های گناوه و دیلم استان بوشهر با هدف ایجاد همبستگی و هم اندیشی برای طرح ایده ها در برابر کاهش آلودگی هوا برگزار شد. در این برنامه پس از کوهپیمایی و تشکیل زنجیره همبستگی هوای پاک، بر گسترش فضاهای سبز و برنامه های درختکاری با مشارکت عمومی و تسریع در فراهم نمودن زمینه های سرمایه گذاری برای بازیافت پسماندها و خروجی فلرها توسط متولیان امر تأکید شد.

برنامه آموزشی کارگروه اکوتوریسم موسسه محیط زیستی سرزمین‌ ایده آل ما برگزار شد. در این برنامه ضمن بازدید از حیات وحش سلکه و سد خاکی سقالکسار، مسیر بازدید نیز از زباله پاکسازی شد.

پروژه بذرکاری از طریق اهدای مدادهای سبز به دانش آموزان در مدرسه سبز سما لاهیجان استان گیلان اجرا شد. در این پروژه بزرگ، پس از برگزاری کارگاه آموزشی کاشت بذر، به هر یک از دانش آموزان و پرسنل مدرسه، مدادی سبز که حامل بذر بودند، اهدا و نحوه کاشت آن آموزش داده شد و مقرر شد بعد از پرورش بذرها و تبدیل شدنشان به نهال، در سطح شهر توسط شهرداری لاهیجان به نام آن دانش آموز غرس شود.

با مشارکت انجمن همیاران طبیعت و آموزش پرورش ناحیه یک خرم آباد در استان لرستان و به مناسبت هفته ملی هوای پاک، کارگاهی آموزشی برای دانش آموزان دبیرستان زینبیه این شهرستان برگزار شد که در این کارگاه دانش آموزان با موضوعاتی از قبیل انرژی های پاک و پنل های خورشیدی آشنا شدند.

با مشارکت انجمن همیاران طبیعت و آموزش پرورش ناحیه یک خرم آباد، دانش آموزان دبیرستان زینبیه این شهر در استان لرستان ضمن بازدید از موزه حیات وحش، در کارگاهی آموزشی با خصوصیات گونه های جانوری نیز آشنا شدند.

نود و هشتمین برنامه انجمن همیاران و پاکسازان طبیعت شهرستان اقلید به کاشت دانه های جنگلی اختصاص یافت. در این برنامه دانه های جنگلی از قبیل ارژن، بادام کوهی و گیاهان مرتعی شامل آنغوزه، سِکاله و کُما در ۶ هکتار از مراتع منطقه گردش پذیر تنگ نباتی کاشته شد تا سطح کشت بذر در این منطقه در سال جاری به ۱۶ هکتار برسد. کارشناسان انجمن همیاران و پاکسازان طبیعت اقلید استان فارس، در این هفته علاوه بر برنامه کاشت بذر، با حضور در مدرسه ابتدایی امام جواد (ع)، دانش آموزان را با مفاهیم حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی شامل محیط زیست، آب و خاک، دفع زباله، جنگل و حیات وحش آشنا کردند.

با مشارکت انجمن مردم نهاد محیط زیست و منابع طبیعی دوستداران طبیعت سعدآباد استان بوشهر و جمعی از نهادها و موسسات این شهر و همچنین شهر دشتستان، برنامه درختکاری و مسابقه نقاشی به مناسبت هوای پاک در پارک ساحلی سعدآباد برگزار شد. در پایان این برنامه یک دستگاه دوچرخه به برنده مسابقه نقاشی اهدا شد.

طرح جنگلانه در شهر سروستان با مشارکت گروه عاشقان طبیعت سروستان و همکاری اداره منابع طبیعی این شهر در استان فارس انجام گرفت. در این برنامه بذر درختان و گیاهان بومی از قبیل بادام کوهی، ارژن، چلال و گیاهان داروئی جاشیر خوراکی و انغوزه در کوههای اطراف چشمه لائیسی تنگ غیبی کاشته شد.

برنامه ویژه هفته هوای پاک در شهر سروستان انجام گرفت. در این برنامه که با مشارکت ادارات منابع طبیعی و محیط زیست، گروه عاشقان طبیعت، آموزگاران و نونهالان این شهرستان در استان فارس برگزار می شد، دانش آموزان دبستان باران ضمن آشنایی با نحوه کاشت انواع بذر درختان و گیاهان و مراقبت از آنان، خصوصیات حیوانات و جانوران بومی منطقه را فرا گرفتند.

به مناسبت هفته هوای پاک، رکابزنان آزاد بهبهانی در استان خوزستان، برای اولین بار مسیر دشوار فیلگه - چاه نفت – خاییز - تنگ تکاب (دریاچه - مسیر راه تخت) را رکاب زدند. این تیم ۷ نفره برای اولین بار در تاریخ دوچرخه سواری بهبهان موفق به رکابزنی این مسیر طولانی شدند.

گروه رفتگران طبیعت بهبهان با دعوت از گروه رفتگران طبیعت خوزستان برای ششمین بار برنامه مشترک محیط زیستی را با این گروه برگزار کرد. در این برنامه که با حضور حداکثری اعضای هر دو برگزار شد، پس از بازدید از نرگسزار و خانه هنرمندان بهبهان، پارک ساحلی خورسو (خارستان) از زباله پاکسازی شد.

با تلاش خانه محیط زیست و به مناسبت هفته هوای هوای پاک، بازدید علمی کارشناسان سازمان پسماند منطقه ۳ تهران از خانه محیط زیست تهران در منطقه اوشان انجام گرفت. در این بازدید در خصوص مواردی از جمله تاریخچه خانه محیط زیست و بازآفرینی در ایران و جهان، روشهای متداول و مدرن کنترل حجم زباله و استفاده کمتر از منابع طبیعی و همچنین روش ساخت محصولات بازآفرینی، برای کارشناسان توضیحاتی ارائه شد.