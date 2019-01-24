هدایت الله خادمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از انفعال وزارت نفت در قبال دور زدن تحریم ها و پیدا کردن راهکارهای جدید برای صادرات نفت گفت: وزارت نفت باید مدتها قبل برای جلوگیری از خام فروشی اقدامات عملی انجام می داد و با تأسیس پالایشگاه، نفت را به محصولی باارزش افزوده بالاتر تبدیل می کرد که به دلیل تنوع در صادرات قابل تحریم نخواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه تک محصولی بودن عامل اصلی تحریم پذیری است، گفت: دولت یازدهم و دوازدهم از روزی که بر سر کار آمد اعلام کرد که اولویت ما با واردات بنزین است، بنابراین دولت به جای تأسیس پالایشگاه های جدید به دنبال واردات بنزین بود. این دیدگاه کشور ما را تک محصولی و خام فروش نگه داشت تا غرب و آمریکا هر زمانی که خواستند با ساده ترین ابزارها اقدام به تحریم جمهوری اسلامی کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه این طرز تفکر نگران تحریم های جدید علیه ایران نبود و نیست، گفت: این طرز تفکر امروز نیز انگیزه و اراده ای برای استفاده از سازوکارهای جدید جهت دورزدن تحریم ها ندارد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: دور زدن تحریم ها ابزارهایی می خواهد، افرادی که تجربه این کار را داشته باشند و حاضر باشند آبرو، جان و مال خود را برای جمهوری اسلامی هزینه کنند مهمترین ابزار برای دور زدن تحریم ها هستند.

وی ادامه داد: افرادی که تحریم ها را دور می زنند در خطر بازداشت در کشورهای مختلف قرار دارند، بنده زمانی مدیرعامل شرکت حفاری شمال بودم و دستگاه های حفاری وارد کردم، بنده و شرکتم به همین دلیل تحت تحریم قرار گرفتیم.

خادمی با تأکید بر اینکه امروز در بدنه وزارت نفت چنین مدیرانی وجود ندارند، گفت: وزارت نفت در دولت یازدهم و دوازدهم افرادی که دارای چنین قابلیت هایی بودند را بازخرید و بازنشسته کرده و با بی مهری آنها را از وزارت نفت خارج کرده است.

عضو کمیسیون انرژی وجود برخی شرکت های قوی ایرانی در خارج از کشور را یکی از ابزارهای مهم برای دور زدن تحریم ها خواند و گفت: پیش از این شرکتهایی در خارج از کشور وجود داشت که از طریق آنها تحریم ها را دور می زدیم، این سازمان ها در دولت یازدهم و دولت دوازدهم بسیار تضعیف شده اند و افرادی مدیریت آنها را برعهده دارند که کوچکترین تجربه ای برای دور زدن تحریم ها نداشته و حتی به زبان خارجی هم تسلطی ندارند.

وی گفت: در دولت های گذشته افرادی مدیریت این شرکت ها را برعهده داشتند که در سطح وزیر و معاون وزیر بودند.

خادمی تصریح کرد: سازوکارهای دور زدن تحریم ها و ابزارهای از بین بردن تحریم ها در دولت یازدهم و دوازدهم بسیار تضعیف شده است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: دولت باید مجددا این ابزارها را احیا کند و مدیرانی را وارد کار کند که بتوانند از جان و آبرویشان برای حفظ جمهوری اسلامی بگذرند. البته امروز در وزارت نفت مدیر نفتی وجود ندارد.