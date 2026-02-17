  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۸ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۳۲

حداد: صیانت از آرای مردم و آرامش روانی جامعه در اولویت است

حداد: صیانت از آرای مردم و آرامش روانی جامعه در اولویت است

ارومیه-  معاون امنیتی و انتظامی استاندار آذربایجان غربی گفت: امنیت انتخابات صرفا به مباحث امنیتی نیست، بلکه حفظ امنیت روانی جامعه، جلب اعتماد و صیانت از آرای مردم در انتخابات است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حداد روز سه شنبه در جلسه ستاد امنیت انتخابات آذربایجان‌ غربی درباره اهمیت ویژه امنیت و سلامت انتخابات، افزود: سیاست‌های ستاد امنیت انتخابات وزارت کشور، فراهم کردن فضای امن، بانشاط و امیدبخش در انتخابات، برنامه‌ریزی جهت حفظ و ارتقای هرچه بیشتر امنیت در استان و خنثی‌سازی تهدیدات دشمن برای فراهم‌سازی زمینه لازم برای حضور حداکثری مردم در انتخابات است.

وی در ادامه تصریح کرد: امنیت انتخابات، زمینه‌ساز مشارکت گسترده مردمی و تضمین کننده اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

رئیس ستاد امنیت انتخابات استان با اشاره به اقدامات تمام دست‌اندرکاران حوزه امنیت انتخابات، وظایف و مأموریت کمیته‌های ذیل ستاد امنیت انتخابات استان و کمیته‌های امنیت انتخابات در فرمانداری‌ها خواستار همکاری و هم‌پوشانی اعضای ستاد امنیت انتخابات استان و شهرستان‌ها برابر تکالیف و ضوابط ابلاغی شد.

کد مطلب 6752270

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • محمد IR ۰۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      0 1
      پاسخ
      استرس روان مردم بیشتر شده است و این بخصوص در اقشار ضعیف مردم علاوه بر افزایش اسیب های روانی در شکل بازتاب های مختلف به جامعه تاثبرات مفید و سازنده ندارد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها