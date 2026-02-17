حداد: صیانت از آرای مردم و آرامش روانی جامعه در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حداد روز سه شنبه در جلسه ستاد امنیت انتخابات آذربایجان‌ غربی درباره اهمیت ویژه امنیت و سلامت انتخابات، افزود: سیاست‌های ستاد امنیت انتخابات وزارت کشور، فراهم کردن فضای امن، بانشاط و امیدبخش در انتخابات، برنامه‌ریزی جهت حفظ و ارتقای هرچه بیشتر امنیت در استان و خنثی‌سازی تهدیدات دشمن برای فراهم‌سازی زمینه لازم برای حضور حداکثری مردم در انتخابات است.

وی در ادامه تصریح کرد: امنیت انتخابات، زمینه‌ساز مشارکت گسترده مردمی و تضمین کننده اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

رئیس ستاد امنیت انتخابات استان با اشاره به اقدامات تمام دست‌اندرکاران حوزه امنیت انتخابات، وظایف و مأموریت کمیته‌های ذیل ستاد امنیت انتخابات استان و کمیته‌های امنیت انتخابات در فرمانداری‌ها خواستار همکاری و هم‌پوشانی اعضای ستاد امنیت انتخابات استان و شهرستان‌ها برابر تکالیف و ضوابط ابلاغی شد.