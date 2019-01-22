نمایندگان با تفحص از عملکرد سازمان امور عشایر مخالفت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی نمایندگان با ۹۳ رای موافق، ۷۰ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه علنی با تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان امور عشایر ایران مخالفت کردند.

شهاب نادری نماینده مردم پاوه محورهایی چون نحوه اعطای تسهیلات به عشایر، نحوه خرید و توزیع علوفه، چگونگی مصارف و منابع سازمان و نحوه توزیع نهاده های دامی در بین عشایر را به عنوان محورهای این تحقیق و تفحص قرائت کرد.

همچنین این نماینده هنگام ارائه توضیحاتش درباره محورهای این تحقیق و تفحص کلیپی از مناطق مختلف عشایری کشور در صحن علنی پخش کرد که در یکی از بخش های این کلیپ این نماینده در حال بازدید از مناطق عشایری کشور بود که این مساله با واکنش جالب علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی رو به رو شد.

لاریجانی خطاب به نادری با خنده گفت: لابد این هم ایل نادری است که شهاب نادری هم در پاسخ به این مزاح رئیس مجلس گفت: بله ایل نادری هم داریم.