به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مارکوس لایتنر سفیر سوئیس در تهران امروز (سهشنبه ۲ بهمن ماه) با کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و رییس گروه روابط پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با اروپا دیدار و گفتوگو کرد.
کاظم جلالی در این دیدار با اشاره به سوابق همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و سوییس، حوزه این تعاملات دو جانبه را گسترده دانست و بر لزوم ارتقای این مناسبات تاکید کرد.
رییس گروه روابط پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با اروپا با بیان اینکه فرصتهای بسیاری برای گسترش همکاریها بین جمهوری اسلامی ایران و اروپا به ویژه سوییس وجود دارد، تصریح کرد: دیدارها و گفتگوهای دیپلماتیک راهکاری برای توسعه این تعاملات دو و چند جانبه است.
نماینده مردم تهران،ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به توافقنامه برجام، یادآور شد: بر اساس گزارشهای ۱۲گانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی ایران همواره بر تعهدات خود در برجام پایبند بوده است از خود صداقت نشان داده است.
رییس گروه روابط پارلمانی جمهوری اسلامی ایران با اروپا توضیح داد: افکار عمومی ملت بزرگوار جمهوری اسلامی ایران همواره به دنبال پاسخ به این سوال هستند که چرا در برابر اینکه ایران به تعهدات خود در برجام عمل نموده است، طرفهای مقابل در عمل به تعهدات خود کوتاهی میکنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه آمریکا با خروج یکجانبه از برجام قوانین و تعهدات بینالمللی را زیر پا گذاشت، تاکید کرد: جهان باید آمریکا را به عنوان ناقض معاهدات بینالمللی مجازات کند.
وی با انتقاد از اقدامات اروپایی برای حفظ برجام، خاطرنشان کرد: کشورهای اروپایی به ویژه امضا کنندگان برجام باید اقدامی عملی و ارادهای جدی در صیانت از برجام نشان دهند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد با اقدام موثر کشورهای اروپایی برای حفظ برجام به ویژه راه اندازی سریع کانال مالی اسپیوی (SPV) شاهد پایان دادن به کوتاهی اروپا در این معاهده و احقاق بخشی از حقوق تضییع شده جمهوری اسلامی ایران باشیم.
مارکوس لایتنر نیز در این نشست اعتماد دوجانبه و تعامل جمهوری اسلامی ایران و سوییس را سرمایه ارزشمندی برای دو کشور دانست و یادآور شد: سوییس به دنبال ایجاد همکاریهای جدیدی در حوزههای کشاورزی و دانشگاهی با جمهوری اسلامی ایران است.
وی با تاکید بر اینکه کشورهای اروپایی به دنبال حفظ برجام هستند، گفت: با وجود اینکه سوییس عضو اتحادیه اروپا نیست اما با جدیت موضوع اجرایی شدن اسپیوی (SPV) را دنبال میکند.
سفیر سوییس در تهران با بیان اینکه سوئیس تجربه همکاری مالی موفقی با ایران در دوره قبلی تحریم را داشته است، تصریح کرد: ما علاوه بر اسپیوی (SPV)، در حال راهاندازی کانال مالی مستقل بین جمهوری اسلامی ایران و سوییس هستیم.
لایتنر تاکید کرد: ما معتقدیم که برجام یک توافقنامه و معاهده بینالمللی است که باید به طور کامل اجرا شود.
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