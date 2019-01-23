ونزوئلا خطاب به آمریکا: سرت به کار خودت باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، «دلسی رودریگز» معاون «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا در واکنش به حمایت «مایک پنس» همتای آمریکایی خود از مخالفان دولت کاراکاس در پیامی توئیتری به وی گفت: سرت در کار خودت باشد.

معاون رئیس‌ جمهوری ونزوئلا در این باره نوشت: این اقدام واشنگتن به مثابه دخالت در امور داخلی کاراکاس است و ما آن را محکوم می کنیم.

این اقدام «دلسی رودریگز» پس از آن انجام شد که «مایک پنس» معاون رئیس جمهور آمریکا دیروز خواستار اتحاد مخالفان دولت ونزوئلا و اقدام آنها برای براندازی دولت شده بود.

معاون رئیس جمهوری آمریکا دیروز سه‌شنبه در پیامی ضمن دخالت مجدد در امور داخلی ونزوئلا و بدون اشاره به وضع تحریم ها علیه این کشور گفت: به نیابت از ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمایت خود را از مردم ونزوئلا اعلام می کنم!

معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه بی‌اشاره به فرایند انتخابات ریاست جمهوری در کاراکاس ادعا کرد: «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا یک دیکتاتور است و قدرت وی مشروعیت ندارد. مجمع ملی ونزوئلا و «خوان گوایدو» (Juan Guaido) رئیس آن تنها نهادی است که از طریق دموکراتیک ایجاد شده و ما نیز از آن حمایت می کنیم.

این درحالیست که به دنبال کودتای نافرجام روز دوشنبه توسط گروهی از نظامیان ونزوئلا علیه نیکلاس مادورو رئیس جمهوری قانونی این کشور، دادگاه عالی ونزوئلا ساعاتی پس از این حادثه با صدور حکمی «خوان گوایدو» (Juan Guaido) رئیس کنگره ملی این کشور که تحت کنترل مخالفین غربگرا است را عزل کرد.