خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: پس از اینکه «خوان گوایدو» رئیس شورای ملی ونزوئلا و رهبر مخالفان تحت امر آمریکا در این کشور دیروز چهارشنبه خود را رئیس‌جمهوری موقت معرفی و سپس سوگند یاد کرد، «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهوری و «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ هایی مداخله‌ جویانه از این تصمیم استقبال کرده و گوایدو را به عنوان رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند!

به دنبال مجموعه اقدامات تحریک آمیز واشنگتن، تعدادی از هواداران «خوان گوایدو» در برخی خیابان های کاراکاس پایتخت این کشور به خیابان ها ریخته و پس از سردادن شعارهایی ضد «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری قانونی و منتخب ونزوئلا دست به آشوب و هرج و مرج در خیابان ها و معابر برخی از شهرها زدند.

پیشینه جدیدی از اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا

دوشنبه هفته جاری، گروهبان «آرماندو فیگیرو» (Armando Figueroa) که خود را از اعضای گارد ملی ونزوئلا معرفی کرد، با انتشار ویدئویی خواستار کناره گیری نیکلاس مادورو رئیس جمهوری قانونی این کشور شد! تعدادی از اعضای گارد ملی ونزوئلا نیز علیه مادورو شورش کرده و خواستار کناره گیری وی شده اند؛ اما چند ساعت بعد، تمامی ۴۰ نفر دخیل در این کودتای نافرجام بازداشت شدند.

یک روز بعد، یعنی روز سه شنبه، «مایک پنس» معاون رئیس جمهوری آمریکا در پیامی ویدئویی ضمن دخالت مجدد در امور داخلی ونزوئلا و بدون اشاره به وضع تحریم ها علیه این کشور گفت: به نیابت از ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حمایت خود را از مردم ونزوئلا اعلام می کنم!

معاون رئیس جمهوری آمریکا در ادامه بی‌اشاره به فرایند انتخابات ریاست جمهوری در کاراکاس ادعا کرد: «نیکلاس مادرو» رئیس جمهوری ونزوئلا یک دیکتاتور است و قدرت وی مشروعیت ندارد. مجمع ملی ونزوئلا و «خوان گوایدو» (Juan Guaido) رئیس آن تنها نهادی است که از طرق دموکراتیک ایجاد شده و ما نیز از آن حمایت می کنیم.

دیروز چهارشنبه نیز خوان گوایدو رئیس مجمع ملی ونزوئلا خود را به عنوان «رئیس جمهور موقت» این کشور خواند و در جمع حامیان خود سوگند یاد کرد و فوراً از جانب مقامات واشنگتن مورد حمایت قرار گرفت.

سناریوی تکراری کشته‌سازی و گسترش خشونت

به دنبال این مجموعه حوادث، برخی رسانه های خبری اعلام کردند که در ۵ ایالت بزرگ ونزوئلا دستکم ۱۶ نفر جان خود را از دست داده اند و تعدادی نیز بر اثر درگیری های مشکوک در برخی نقاط زخمی شده اند.

در ادامه این حوادث، تعدادی از نیروهای پلیس ونزوئلا در حالی که تلاش می کردند با تسلط بر خشونت ها مانع از گسترش ناآرامی های غربگرایان شدند، توسط آشوبگران مجروح شده اند.

واکنش مادورو و ارتش ونزوئلا به آشوب‌های خیابانی

«نیکلاس مادورو» در سخنرانی در جمع هواداران خود با اعلام قطع روابط دیپلماتیک با آمریکا گفت که به دیپلمات‌های آمریکایی ۷۲ ساعت فرصت داده تا خاک این کشور را تَرک کنند. وی در ادامه تصریح کرد که آمریکا در ونزوئلا کودتا به راه انداخته است.

نیکلاس مادورو در این سخنرانی گفت: هدف آنها این است که از واشنگتن به ونزوئلا حکومت کنند. آیا شما دولتی دست‌نشانده می‌خواهید که از دستورات واشنگتن پیروی کند؟ این یک بی‌ مسئولیتی فاحش از جانب دولت آمریکا و تندروهای قدرت‌ گرفته در آمریکا است که می‌ خواهند ونزوئلا را به سمت جنگ داخلی ببرند.

ارتش ونزوئلا نیز بلافاصله با صدور بیانیه ای اعلام کرد که وحدت خود را با دولت منتخب این کشور حفظ کرده، «خوان گوایدو» رهبر شورشیان این کشور را به عنوان رئیس‌جمهوری موقت به رسمیت نمی‌ شناسد و نیز آماده مقابله با هرگونه تهدید خارجی در این خصوص خواهد بود.

حمایت‌ها از دولت قانونی ونزوئلا

* حمایت ایران از دولت و ملت ونزوئلا؛ «قاسمی» سخنگوی وزارت امور خارجه در بیانیه ای اعلام کرد: ایران در مقابل هر گونه دخالت خارجی در امور داخلی ونزوئلا و یا هر اقدام نامشروع و غیر قانونی همچون تلاش برای کودتا و اقدامات ضد مردمی، از دولت و ملت این کشور حمایت می کند. ما امیدواریم هر گونه اختلاف و مشکل سیاسی در ونزوئلا توسط مردم و دولت این کشور با بکارگیری راهکارهای قانونی و مسالمت آمیز هر چه سریع تر حل و فصل شود.

* رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شب گذشته در تماسی تلفنی با مادورو حمایت خود از وی را اعلام کرد و گفت: برادرم! محکم بایست، در کنار تو هستیم.

* مکزیک اعلام کرده فعلا «نیکلاس مادورو» را به‌ عنوان رئیس‌ جمهوری قانونی ونزوئلا به رسمیت می‌ شناسد.

* رئیس‌جمهور بولیوی هم در بیانیه‌ ای از مادورو حمایت و دخالت آمریکا در امور داخلی ونزوئلا را محکوم کرده است. رئیس‌جمهور بولیوی گفت که در این برهه حساس که چنگال‌ های امپریالیسم بار دیگر به دنبال لطمه زدن به دموکراسی است کشور او از مادورو و مردم ونزوئلا حمایت می‌کند.

* برخی منابع در وزارت خارجه اوروگوئه نیز اعلام کردند که این کشور نیز مادورو را به عنوان رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد.

* وزارت خارجه چین هم امروز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ ای ضمن حمایت از دولت «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری قانونی ونزوئلا از دخالت‌ های یک‌جانبه در امور داخلی این کشور توسط برخی کشورهای غربی شدیدا انتقاد کرد.

واکنش‌ها به آشوب‌های خیابانی در ونزوئلا و صف‌کشی مخالفانِ دفاع مشروع در برابر آمریکا

* رئیس‌جمهور آمریکا پس از آغاز درگیری های خیابانی شورشیان در سخنانی اعلام کرد: در حال بررسی هیچ اقدامی علیه ونزوئلا نیستیم، ولی همه گزینه‌ ها روی میز است. در همین حال یک مقام دولت آمریکا بدون اینکه به نام وی اشاره ای شود، گفت در صورتی که مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا به «گوایدو» رهبر مخالفان شورشی این کشور یا اعضای شورای ملی آسیبی برساند، همه گزینه ها علیه ونزوئلا روی میز خواهد بود.

* کشورهای اروپایی پس از این که گوایدو خود را به عنوان رئیس جمهوری موقت این کشور خواند، نسبت به تحولات ونزوئلا واکنش نشان دادند.

* آلن دانکن معاون وزیر خارجه انگلیس در امور اروپا و آمریکا در صفحه توییتر خود در رابطه با تحولات ونزوئلا اعلام کرد: بحران سیاسی به اندازه کافی طول کشید. اکنون وقت آن رسیده است تا راه حل مسالمت‌ آمیزی برای همه مردم ونزوئلا پیدا شود.

* هایکو ماس وزیر خارجه آلمان نیز در توییتر نوشت: از تمامی طرف‌ ها می خواهیم که از خشونت اجتناب کنند. پاسخ مشترکی را با شرکای اروپایی‌ مان هماهنگ خواهیم کرد.

* نهاد ریاست جمهوری فرانسه نیز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که این کشور در رابطه با تحولات ونزوئلا در حال مشورت با کشورهای اروپایی است.

* آندرس ساموئلسن وزیر خارجه دانمارک هم با انتشار پیامی ادعا کرد: دانمارک همیشه از نهادهای دموکراتیک که از طریق انتخابات برگزیده شده اند حمایت می کند. همچون از خوان گوایدو و مجلس ملی ونزوئلا!



* دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپا بدون اشاره به فرایند انتخابات ریاست جمهوری در ونزوئلا که بر اساس آن مادور به عنوان رئیس جمهوری این کشور انتخاب شد، از گوایدو رئیس مجلس ملی ونزوئلا که به دنبال تظاهرات ضد دولتی در کاراکاس پایتخت این کشور خود را رئیس جمهوری موقت این کشور اعلام کرد حمایت کرد!



* رئیس شورای اتحادیه اروپا در پیامی اعلام کرد: امیدوارم که تمام دنیا از نیروهای دموکراتیک ونزوئلا حمایت کنند! برخلاف مادورو، مجلس ملی و خوان گوایدو با حمایت مردم ونزوئلا از قدرت دموکراتیک برخوردار هستند!

* فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در اقدامی هماهنگ با متحدان غربی و خود خواستار برگزاری انتخابات «معتبر» و «آزاد» در ونزوئلا شد!



موگرینی با انتشار پیامی درتوئیتر با طرح ادعایی مضحک و ضمن دخالت در امور داخلی کاراکس نوشت: باید فورا یک روند سیاسی برای برگزاری انتخاباتی آزاد و معتبر بر اساس قانون اساسی ونزوئلا آغاز شود. اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن، آماده ارائه پشتیبانی لازم برای بازسازی دموکراسی و حاکمیت قانون در ونزوئلا طی یک روند صلح آمیز سیاسی و مطابق قانون اساسی هستند.