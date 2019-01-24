بازداشت ۳ عامل انتحاری در «ننگرهار» افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آوا، مقامات محلی ولایت شرقی ننگرهار افغانستان اعلام کردند که ۳ مهاجم انتحاری توسط ماموران ریاست امنیت ملی این کشور شناسایی و بازداشت شدند.

این ۳ مهاجم انتحاری که ۲ تن از آنها پاکستانی هستند قصد انجام حمله گروهی به یک یک اداره دولتی در ننگرهار را داشتند.

«عطاءالله خوگیانی» سخنگوی شهردار ننگرهار با تائید این خبر گفت این تروریست ها از شهر «شنیوار» این ولایت بازداشت شده‌اند.

خوگیانی درباره اینکه این افراد وابسته به کدام گروه هستند و قصد حمله به کدام اداره دولتی افغانستان را داشتند، جزئیاتی ارائه نکرد.