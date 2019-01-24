فرزاد فرزین بازیگر و خواننده تیتراژ سریال «مانکن» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد فرزین خواننده پاپ در دومین حضورش در سریال نمایش خانگی، این بار در سریال «مانکن» قرار است همزمان در کسوت بازیگر و خواننده تیتراژ سریال حضور پیدا کند.
حسین سهیلی زاده و ایرج محمدی پس از همکاری در سریال هایی مانند «دلنوازان» و «ترانه مادری» در تازه ترین حضور مشترکشان به ترتیب کارگردانی و تهیه کنندگی سریال نمایش خانگی «مانکن» را بر عهده گرفته اند.
مجموعه «مانکن» در ۲۶ قسمت به قلم بابک کایدان نگاشته شده و در توصیف نقشی که فرزاد فرزین در این مجموعه ایفاگر آن است، آمده: همیشه بودن آدما مهم نیست، مهم درست بودنشونه، مهم اینه وقتی گیری، مثل یه مانکن بروبر نگات نکنه.
تولید سریال «مانکن» پس از تکمیل فهرست بازیگران آغاز خواهد شد.
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