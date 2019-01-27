خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - حامد مصطفایی آگاه: در عصر کنونی چنانچه سرمایه‌گذاری و توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان، کسب و کارهای نوین و استارت‌آپ‌ها را از نان شب واجب‌تر بدانیم بیراهه نخواهیم رفت؛ کسب و کارهایی که بسان اقتصاد نفتی دارای جایگاه ارزشمندی بوده و از ارزش افزوده بالایی برخوردار هستند.

صادرات ۴۵۰ میلیون دلاری شرکت‌های دانش بنیان در سالیان اخیر اهمیت توسعه چنین ایده‌های دانش محوری را یادآور می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند برای خروج از وابستگی به اقتصاد نفتی بهترین راهکار معرفی شده و برای محصولات داخلی توان رقابت در بازارهای جهانی را ایجاد نماید.

توجه به توسعه کمی و کیفی شرکت‌های دانش بنیان به عنوان یکی از ضرورت‌های اساسی شناحته می‌شود که با تکیه بر آن علاوه بر بهبود تولید و اشتغال در تسلط بر بازارهای اقتصادی نیز می‌توان موفق ظاهر شد.

درآمدزایی شرکت‌های دانش‌بنیان با کمترین سرمایه امکان پذیر است

مدیر یکی از مراکز خدمات استارت آپ در اردبیل در این خصوص می‌گوید: توجه به رویدادهای کارآفرینی، استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان باعث خواهد شد تا با کمترین هزینه از بیشترین میزان اشتغال و سودآوری برخوردار شویم.

کوهی با اشاره به اینکه بیشترین استارت‌آپ‌ها و ایده‌های طرح شده در پارک‌های علم و فناوری بیشتر در حوزه مرتبط با فناوری ارتباطات است، افزود: با قرار گیری اکوسیستم استارت‌آپی در مسیر صحیح خود و تشکیل ضوابط مناسب در طرح «اردبیل ۱۴۰۰» می‌توان در حوزه‌های مرتبط با شرکت‌های فناور و دانش محور به دستاوردهای کم‌نظیری دست یافت.

وی بر این اعتقاد است که تجاری سازی محصولات بومی از نیازهای مهم تولید داخلی محسوب می‌شود و بدون توجه به این اصل نمی‌توان از شانس مناسبی برای موفقیت در بازارهای جهانی برخوردار شد.

جوانان ایده‌پرداز میدان عمل بیشتری می‌خواهند

به گفته کوهی برای طی کردن ایده‌آل مراحل مرتبط با کسب و کارهای نوین باید به جوانان ایده‌پرداز میدان عمل بیشتری داده شده و سطح اعتماد حقیقی به این قشر را افزایش داد.

وی اضافه کرد که باید نوع حمایت از شرکت‌های فعال در حوزه استارت‌آپ، واحدهای فناور و شرکت‌های دانش بنیان بیشتر شده و با انجام مشاوره‌های صحیح فضای کاری و زیرساخت‌های مناسبی فراهم شود تا جوانان به بهترین شکل ممکن و با کمترین دغدغه فعالیت‌های خود را پیش برند.

این مدیر مرکز استارت آپ در اردبیل قرارگیری این استان در بین ۱۰ استان برتر کشور را در حوزه استارت‌آپ را ارزشمند دانست و افزود: با وجود اینکه در سطح کشور جزو آخرین استان‌هایی بودیم که وارد فازهای مطالعاتی و اجرایی چنین طرح‌هایی شدیم اما عملکرد و استقبال مناسبی را در این استان مرزی کشور شاهد هستیم.

وی بر ضرورت آشنایی هر چه بیشتر با ادبیات استارت‌آپی تاکید کرد و افزود: جوانان ایده‌پرداز با آشناسازی بیشتر با فضاهای نوین کسب و کار از خود ورود مناسب و تاثیرگذاری را در عرصه‌های علمی و تحقیقاتی به یادگار خواهند گذاشت.

کوهی به تشریح نحوه تولید ایده تا پخته شدن آن در مراحل مختلف پرداخت و اضافه کرد: ایده‌ها در رویدادها شناخته شده و در مراکز مشاوره و شتاب دهنده پرورش داده می‌شوند تا با ارائه آن در مراکز رشد دانشگاهی در پارک‌های علم و فناوری تجاری سازی شوند.

گفتنی است با توجه به ظرفیت بسیار مناسب جوانان در اجرایی کردن طرح‌های نوین کسب و کار و فعالیت مناسب در حوزه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان، برخورداری از متولیان خاصی در این حوزه نیاز ضروری است تا پاسخگوی مطالبات و دغدغه‌های موجود باشند.

نبود متولی خاص برای هدایت جوانان ایده‌پرداز

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در این راستا می‌گوید: یکی از مهمترین مشکلاتی که در مواجهه با جوانان ایده‌پرداز به آن برمی‌خوریم نبود متولی خاص و هدایت استعدادها در مسیر صحیح تجاری‌سازی است.

قاسم رحیمی ادامه داد: با وجود اینکه بسیاری از طرح‌های ارائه شده در محورهای مختلف دارای بازدهی و توجیه اقتصادی و صنعتی هستند به دلیل نبود متولی خاص و دستگاه اجرایی که به خوبی فعالیت‌های آنان را پوشش دهد جوانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌سازد.

وی یادآور شد: برخی دستگاه‌های اجرایی به مانند صنعت و معدن تنها در حیطه وظایف خود از این قبل طرح‌ها حمایت می‌کنند و این موضوع در حوزه ملی نیازمند ساماندهی و مدیریت بهتری است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اضافه کرد: با توجه به کارآفرینی و توسعه اقتصادی مطلوبی که با تکیه بر شرکت‌های دانش بنیان و کسب و کارهای نوین می‌توان به دست آورد به رفع موانع و ساماندهی مناسب استعدادهای بی‌نظیر موجود در چنین عرصه‌هایی که عموما از نخبگان و پژوهشگران شاخص جامعه هستند نیازمندیم.

شرکت‌های دانش‌بنیان وارد فضای کاری عملیاتی و جدی شوند

رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل نیز در این خصوص افزود: وارد شدن جوانان ایده‌پرداز و شرکت‌های فناور و دانش بنیان به فضای کاری عملیاتی و جدی از نیازهای مهم این عرصه است.

حبیب ابراهیم‌پور ارتقای واحدهای فناور را مورد تاکید قرار داد و افزود: با افزایش مشارکت مدیران فعال در حوزه پارک علم و فناوری و دیگر مسئولان مرتبط می‌توان به چشم‌انداز ترسیم شده دست یافت.

وی یادآور شد: با افزایش شرکت‌های فعال در پارک علم و فناوری استان امکان کارآفرینی برای ۶۰۰ جوان ایده‌ پرداز وجود خواهد داشت و امیدواریم تا پایان سال آتی به این مهم دست یابیم.

رئیس پارک علم و فناوری استان ادامه داد: تا پایان سال ۹۸، با افزایش سه برابری واحدهای فناوری در استان جهش مثبتی را در فعالیت این قبیل مجموعه‌ها شاهد خواهیم شد.

ایده‌های نوین به مرحله تولید و تجاری‌سازی برسد

استاندار اردبیل در خصوص مهمترین چالش‌هایی که در حوزه علمی و تحقیقاتی مرتبط با جوانان وجود دارد، بر این اعتقاد است که رصد عملکرد استان‌های موفق کشور باید در به مرحله تولید رساندن ایده‌های جوانان به یک ضرورت تبدیل شود.

اکبر بهنام‌جو می‌گوید: جایگاه پارک علم و فناوری در حوزه استارت‌آپ‌ها باید به خوبی مشخص شود تا دستگاه‌های اجرایی دیگری نیز که در این راستا می‌توانند یاریگر باشند با تمام قدرت حمایت‌های خود را تداوم بخشند.

به گفته وی نظارت بر طرح‌ها و ایده‌های جوانان نیازمند مدیریت بهتری بوده تا از توان رساندن طرح‌های مذکور به مرحله تولید و صادرات برخوردار شد.

استاندار اردبیل بر حذف بروکراسی‌های اداری در شرکت‌های دانش محور و پر و بال دادن بیشتر به ایده‌های موجود در این بخش تاکید کرد و افزود: با توجه به پتانسیل بسیار مطلوبی که در توجه به کسب و کارهای نوین وجود دارد نیازمند جا افتادن بیشتر چنین پروژه‌هایی هستیم تا در حوزه علمی و صنعتی به آنچه که مدنظر قرار دادیم دست یابیم.

به گزارش خبرنگار مهر، برخورداری از متولیان خاص ساماندهی و حمایت از ایده‌پردازان، ارائه تسهیلات مناسب بانکی، حذف بروکراسی‌های زاید، ایجاد انگیزه و اشتیاق در بین جوانان ایده‌پرداز، برگزاری رویدادهای مختلف علمی برای شناسایی و جذب طرح‌ها، زمینه‌سازی برای تجاری نمودن طرح‌ها، رفع مشکلات زیرساختی و یافتن بازار مناسب برای فروش و صادرات محورکردن تولیدات موجود در شرکت‌های فناور و دانش بنیان از دغدغه‌ و نیازهای مهم این بخش بوده که برای حمایت بیشتر به گوشه چشم مسئولان نیاز دارد.