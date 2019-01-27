به گزارش خبرنگار مهر، غروب یکشنبه انجمن اهدای عضو ایرانیان شعبه گیلان با حضور امید قبادی نائب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان و جمعی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان راهاندازی شد.
نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان در نشست خبری که برای این منظور در بیمارستان پورسینای رشت برگزار شده بود، اظهارکرد: بیشتر بیماران مرگ مغزی در ایران براثر حادثه تصادف هستند.
امید قبادی میانگین سن مرگ مغزی در ایران را ۲۰ تا ۴۰ سال عنوان کرد و گفت: در کشورهای خارجی به ویژه در شهر بارسلونا ۹۱ درصد خانوادهها آماده اهدای عضو هستند و پروسه رضایت از خانواده ها در این شهر تنها چهار دقیقه است.
لزوم فرهنگسازی در زمینه اهدای عضو در جامعهوی با تأکید برلزوم فرهنگسازی در زمینه اهدای عضو در جامعه، افزود: در ایران دستاندرکاران این حوزه برای دریافت رضایت اهدای عضو از خانواده بیماران مرگ مغزی بیش از ۶۰ ساعت وقت صرف می کنند که این نشاندهنده لزوم توجه بیشتر به فرهنگسازی در زمینه اهدای عضو است.
قبادی با اشاره به نوشتن قانون مربوط به اهدای عضو در سال ۷۹ در مجلس شورای اسلامی، بیانکرد: در سال ۸۱ نیز وزارت بهداشت و درمان آییننامه اجرایی این قانون را تصویب کرد.
وی با بیان اینکه تاکنون ۵۴ هزار پیوند عضو در ایران انجام شده است که نشان دهنده رشد ۶۰ برابری پیوند اعضا در کشور از سال اجرای این طرح بوده است، تصریحکرد: این پیوندها در قالب کلیه، کبد، قلب، ریه، پانکراس و روده بوده است.
با اهدای اعضای دو سوم بیماران مرگ مغزی دیگر بیمار نیازمند به پیوند نخواهیم داشت
قبادی ادامه داد: اگر دو سوم بیماران مرگ مغزی در کشور اعضای خود را اهدا کنند دیگر بیمار نیازمند به اهدای عضو در کشور نخواهیم داشت.
وی با اشاره به وضعیت استان گیلان در زمینه پیوند اعضا، گفت: دو سال پیش ۷۴ پیوند عضو در گیلان انجام شد این درحالی است که متاسفانه در سالهای اخیر شاهد کاهش این میزان هستیم به گونه ای که امسال تاکنون ۹ مورد پیوند انجام شده است.
قبادی با تأکید براینکه این نشان دهنده ضعف در حوزه فرهنگسازی است، افزود: باید با همکاری و همدلی همه مسئولان، سمنها، نهادهای فرهنگی و مردمی و به ویژه رسانهها در راستای فرهنگسازی در جامعه در زمینه پیوند اعضا گام برداریم.
فعالیت ۸۹ سازمان مردم نهاد در حوزه سلامت گیلان
تاکنون ۱۰ پیوند کبد موفق در بیمارستان رازی رشت انجام شده استمعاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه این استان در زمینه پیوند اعضا ظرفیت بسیار بالای دارد، اظهارکرد: تاکنون ۱۰ پیوند کبد موفق در بیمارستان رازی رشت انجام شده است.
علی داودی به نقش رسانه ها و نهادهای مردمی در زمینه اشاعه فرهنگ پیوند عضو در جامعه اشاره کرد و افزود: ۸۹ سازمان مردم نهاد در گیلان در حوزه سلامت فعال هستند که می توانند در این زمینه به عنوان بازوی کمکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان عمل کند.
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