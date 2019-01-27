انتصابات جدید در استانداری همدان/ ۸ مدیر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر استاندار همدان در نشست مشترک فرمانداران با مدیران ستادی استانداری، تعدادی از مدیران جدید را در حوزه ستادی استانداری منصوب کرد.
در این نشست با حکم سید سعید شاهرخی، رضا آریایی که سابقه فرمانداری و معاونت استانداری در سه شهرستان را دارد بهعنوان مدیرکل حوزه استاندار، عبدالله امیری بهعنوان معاون هماهنگی امور اجرایی حوزه استاندار، احسان شهابی مدیرکل سابق روابط عمومی بهعنوان سرپرست دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی معرفی شدند.
همچنین ربیعه علیمحمدی استاد دانشگاه و فعال فرهنگی بهعنوان مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، پروانه رسولی فرخ عضو گروه اندیشهورز جوان و از فعالین سمنها بهعنوان معاون دفتر امور بانوان و خانواده، محمدحسن میرزایی بهعنوان سرپرست مدیریت فناوری اطلاعات و شبکه دولت و سارا عراقچیان بهعنوان سرپرست معاونت آموزش نوسازی تحول اداری و حامد سلیمانی بهعنوان معاون اداره کل حراست استانداری منصوب شدند و از مدیران سابق این واحدها تقدیر به عمل آمد.
نظر شما