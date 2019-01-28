«پله نوردی» سریع ترین راه کاهش وزن و حفظ سلامت قلب و عروق

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه مک مستر کانادا عنوان می کنند پله نوردی راه حل ارزان و اسان تری برای حفظ تناسب اندام، کاهش وزن و حفظ سلامت قلب و عروق است.

در این مطالعه، گروهی از افراد جوان بی تحرک سه بار در روز از یک پلکان سه پله ای بالا می رفتند. این روش سه بار در هفته و به مدت ۶ هفته ادامه یافت.

«مارتین گیبالا»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «افرادی که در آپارتمان یا برج زندگی می کنند می توانند صبح، ظهر و عصر چندین پله را با شدت بالا روند و این حرکت می تواند ورزشی موثر برای آنها باشد.»

به گفته محققان، بالا رفتن از پله ها یک ورزش بسیار خوب و مفید برای سلامت قلب است که به افزایش قدرت پاها هم کمک می کند. پله نوردی دارای هر دو خواص ورزش های هوازی و استقامتی است.

یافته ها همچنین نشان می دهد پله نوردی دارای فواید دیگری در زمینه کاهش فشارخون و تصلب شریان، از بین بردن چربی ها، و کاهش ریسک ابتلا به پوکی استخوان است.

همچنین پله نوردی ورزش بسیار خوبی برای کالری سوزی است چراکه با بالا رفتن از پله ها باید بر جاذبه زمین غلبه کرد که در نتیجه سه برابر بیشتر از پیاده وری در یک زمان مشابه منجر به کالری سوزی می شود.

این ورزش برای افزایش روند متابولیسم بسیار خوب و عالی است. می تواند به کنترل قندخون کمک کرده و برای افراد دیابتی ورزشی عالی است.