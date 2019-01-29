موراتا: رویایم بازی در اتلتیکومادرید بود!

به گزارش خبرگزاری مهر، خرید جدید تیم فوتبال اتلتیکومادرید، آلوارو موراتا، خوشحالیاش از پیوستن به تیم مادریدی را این طور بیان کرده که این باشگاه، باشگاه دوران کودکی او بوده و از زمانی که توپ جمع کن بوده دوست داشته در این تیم بازی کند.
او در این باره گفت: بارها با پدرم در این ورزشگاه بودم، به عنوان توپ جمع کن باید دو ساعت زودتر به ورزشگاه میآمدم. از خودم لذت میبردم و بازی اتلتیکو را تماشا میکردم. حالا هم هر زمان توپ جمعکنی را میبینم یاد خودم میافتم. رویایم این بود که زمانی در زمین بازی باشم.
او خوشحال است که به اتلتیکو ملحق شده است: باعث افتخارم است که اینجا باشم. این ورزشگاه را میشناسم، این لباس را میشناسم، بسیار خوشحال و مفتخرم که در این تیم هستم. نمیتوانم بیشتر از این بازی تمرین کردن صبر کنم، میخواهم با همتیمیهایم باشم و بالاتر از همه میخواهم هرچه زودتر برای این تیم بازی کنم.
موراتا در پایان گفت: خوشحالم چون اینجا بود برایم معنای زیادی دارد. مدتها بود که در این باره فکر میکردم، حتی چند بازی اخیر این تیم را هم تماشا کردم. طوری تجربه کردم که واقعا در این تیم بازی کردهام. این طور احساس کردم که از مدتها قبل عضو این تیم بودهام. بسیار انگیزه دارم و میخواهم همه تلاشم را برای این باشگاه و لباس این تیم بکنم.
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