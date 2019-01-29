به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، علیرضا نوذری امینی در توضیح مساله تماس های مشکوک با گروهی از خانواده شهدای سانچی و ادعای زنده بودن و گروگان گرفته شدن خدمه کشتی، اظهار داشت: اولا هدف گروگانگیری چه چیزی می تواند باشد؟ دوم اینکه چرا بعد از گذشت یک سال از سانحه هیچ خبر و نشانه و علائمی از گروگانگیران وجود ندارد و هیچ درخواستی عنوان نشده است؟ سوم اینکه مطابق بررسی های دقیق اطلاعات جعبه سیاه سانچی، جعبه سیاه کشتی کریستال و حتی جعبه های سیاه کشتی های اطراف سانحه و جستجوی وسیع محل سانحه تا ابعاد وسیع هیچ نشانه ای از خروج خدمه کشتی وجود ندارد، پس چگونه ممکن است این خدمه به گروگان گرفته شده باشند؟ نکته چهارم این است که چرا اکثر خانواده ها که با موضوع شهادت عزیزانشان کنار آمده اند این ادعاها را مطرح نمی کنند و هیچ تماسی با آنها گرفته نمی شود و این موضوع فقط از سوی چند خانواده مطرح می شود؟

رئیس امور بیمه و دعاوی شرکت ملی نفتکش ایران در عین حال بررسی موضوعات گروگانگیری و ابعاد امنیتی و پلیسی این مساله را به ارائه نظرات کارشناسی مراجع ذی صلاح امنیتی و انتظامی موکول کرد و گفت: طبیعی است که با این حجم از شایعاتی که در خصوص سانحه سانچی به وجود آمده بود، پرداختن به موضوعاتی از قبیل گروگانگیری نیز باید با لحاظ کردن مسائل و ابعاد فنی و کارشناسی و استناد به شواهد موجود سانحه بررسی شود و اظهار نظر در این خصوص با توجه به مستنداتی که از روزهای وقوع سانحه و ۸ روز سوختن کشتی در دمای ۹۰۰ درجه ای وجود دارد، انجام پذیرد.

وی در خصوص برگزاری جلسات کارشناسی و توجیهی برای خانواده های سانچی هم اضافه کرد: ما از روزهای اول سانحه تا کنون مرتبا جلسات کارشناسی و اطلاع رسانی در زمینه پاسخ به سوالات خانواده ها را در دستور کار داشته و داریم. اکثر خانوادها با توجه به توضیحات موجود و ارائه نتایج به دست آمده از تحقیقات، در این زمینه قانع شدند و فقط چند خانواده حاضر به پذیرش شهادت عزیزانشان نشدند.

نوذری اضافه کرد: آخرین جلسه ای که داشتیم همین دو ماه پیش بود که در آن همه ارگان ها، نهادها، افراد، تیمها، کارشناسان و مسئولین حاضر در سانحه سانچی و روزهای وقوع و غرق شدن سانچی را گرد هم آوردیم و نشست جامعی در این زمینه برگزار کردیم. ما برای این نشست هیچ سقف زمانی قائل نشدیم و طی این جلسه ۱۰ ساعته به همه سوالات و ابهامات خانواده ها پاسخ گفته شد. در این جلسه صوت جعبه سیاه سانچی نیز به درخواست خود خانواده ها پخش شد.

نوذری در عین حال اعلام کرد: علی رغم دعوت گسترده و برگزاری این جلسه کارشناسی به صورت جامع، این چند خانواده که ادعای گروگان گرفته شدن خدمه سانچی را دارند حاضر به حضور در این نشست و دریافت پاسخ سوالات و ابهامات خود نشدند.

رئیس امور بیمه و دعاوی شرکت ملی نفتکش در خصوص موضوع غواصی و تفحص پیکر شهدا نیز تصریح کرد: ما از همان ساعات اولیه وقوع این سانحه، به تمام شرکت های معتبر دنیا اعلام کردیم که هر شرکتی که میتواند بحث غواصی و تفحص را انجام دهد ما بدون هیچ محدودیتی در هزینه با آنها قرارداد خواهیم بست. با مجرب ترین تیم های داخلی و بین المللی قرارداد بستیم و کارشناسان سابق شرکت اسمیت به عنوان بهترین شرکت امداد و نجات دریایی دنیا را به استخدام خود در آوردیم.

نوذری افزود: تیم های غواصی و عملیات زیر آبی بیش از ۵۰ روز در محل سانحه به انجام عملیات غواصی و ارسال ربات زیر آبی به منظور تصویربرداری از لاشه کشتی و بررسی ابعاد مختلف مربوط به انجام عملیات تفحص شهدا، برش زدن کشتی، ورود به کشتی و... پرداختند.

وی تصریح کرد: در نامه مکتوبی که از سوی هانس وان رویج و جیکوب هاگن دراپ اعضای سابق تیم عملیات شرکت اسمیت به شرکت ملی نفتکش ارسال شده است، پس از بررسی همه جانبه و انجام مطالعات تخصصی اعلام شده است که امکان انجام عملیات تفحص و یا بالا کشیدن لاشه کشتی سانچی وجود ندارد.

نوذری در پایان اشاره کرد: تیم های مجرب کارشناسی داخلی و بین المللی به ما اعلام کردند که طبق بررسی کلیه تصاویر دریافتی و با لحاظ تمام شرایط و جوانب حادثه و مدت ۸ روزی که سانچی در آتش با درجه حرارت بیش از ۹۰۰ درجه سانتیگراد سوخت و ذوب شدن آن بر اثر حرارت و فشار ناشی از غرق شدن، نمی توان به یافتن نشانه ای از پیکر شهدا امیدوار بود. به عبارت دیگر در شرایط فعلی این کشتی، احتمال موفقیت در یافتن نشانه ای پیکر شهدای سانچی غیرممکن است.