به گزارش خبرنگار مهر، در معاملات دیروز اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن در بازار سرمایه، قیمت این اوراق همچنان در بازه ۵۲ تا ۵۹ هزار تومان قرار داشت که نسبت به دو هفته اخیر تغییر چندانی نداشته است.

ارزانترین برگه های تسهیلات مسکن به اوراق تسهیلات صادره در بهمن ماه ۹۵ با نماد معاملاتی «تسه ۹۵۱۱» با نرخ ۵۲ هزار و ۳۰۰ تومان اختصاص داشت. همچنین اوراق تسهیلات مسکن صادره در اسفند ۹۶ با نماد معاملاتی «تسه ۹۶۱۲» با نرخ ۵۳ هزار و ۷۰۰ تومان در گروه اوراق ارزانتر قرار داشت.

اوراق تسهیلات مسکن واقع در بازه ۵۴ تا ۵۵ هزار تومان شامل اوراق صادره در مهر ماه ۹۶ با نماد «تسه ۹۶۰۷» با قیمت ۵۴ هزار و ۱۰۰ تومان، شهریور ۹۶ با نماد «تسه ۹۶۰۶» با قیمت ۵۴ هزار و ۴۰۰ و آذر ۹۶ با نماد «تسه ۹۶۰۹» با قیمت ۵۴ هزار و ۷۵۰ تومان معامله شدند.

اوراق تسهیلات مسکن گرانتر نیز در بازه ۵۸ تا ۵۹ هزار تومان بود که شامل اوراق صادره در تیرماه ۹۷ با نماد «تسه ۹۷۰۴» و خرداد ۹۷ با نماد «تسه ۹۷۰۳» با قیمت ۵۹ هزار تومان و مرداد ۹۷ با نماد «تسه ۹۷۰۵» با قیمت ۵۹ هزار و ۳۰۰ تومان می شود.

سایر نمادهای معاملاتی اوراق تسهیلات مسکن نیز در بازه قیمتی ۵۵ تا ۵۷ هزار تومان خرید و فروش شدند.

وام های کم قدرت ولی پُرهزینه مسکن

با توجه به اینکه بر اساس اعلام دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران در دی ماه امسال ۹ میلیون و ۷۷۸ هزار و ۴۰۰ تومان است؛ از سوی دیگر حداکثر تسهیلات مسکن تخصیصی به زوجین خریدار واحد مسکونی در پایتخت، ۱۴۰ میلیون تومان است. بنابراین تسهیلات مسکن حداکثر می تواند حدود یک چهارم ارزش یک واحد مسکونی ۶۰ متری در تهران را که قیمت آن به ۵۸۶ میلیون و ۷۰۴ هزار تومان می رسد را پوشش دهد.

از سوی دیگر با در نظر گرفتن قیمت میانگین ۵۵ هزار تومان برای هر برگه تسهیلات مسکن، زوجینِ متقاضیِ دریافت تسهیلات مسکن باید ۲۸۰ برگه به ارزش ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان پرداخت کنند که به معنی کسر بیش از ۱۰ درصد سقف تسهیلات ۱۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن است که تحمیل این هزینه بالای خرید اوراق تسهیلات به خانواده ها در کنار کم اثر بودن تسهیلات مسکن (در افزایش قدرت خریدِ مسکنِ خانوار)، سبب کاهش استقبال از دریافت تسهیلات مسکن از محل اوراق و بازار کم رونق این اوراق شده است.