به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه نشست بررسی نقش زنان در بهبود فرهنگ ترافیک و کاهش تصادفات رانندگی با حضور مدیران اجرایی مرتبط و کارشناسان امور بانوان فرمانداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی در این نشست با بیان اینکه فرهنگ جامعه در درون خانواده‌ها شکل می‌گیرد، گفت: فرهنگ رانندگی از جمله موضوعاتی است که نمایان‌گر فرهنگ عمومی جامعه است که ارتقای آن نیاز به تقسیم مسئولیت و مشارکت همگانی دارد.

رقیه صادق‌زاده با بیان اینکه باید از نقش زنان در تغییر رفتارهای ایمنی استفاده کرد، افزود: نمونه‌های موفقی از مشارکت زنان در حوزه‌های مختلف وجود دارد که نقش موثر آن‌ها را در روند تصمیم‌گیری و بهبود کیفیت زندگی شهروندان نشان می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه نقش زنان در آموزش، تربیت و کارهای فرهنگی قابل چشم‌پوشی نیست، افزود: عزم و اراده بانوان می‌تواند آنها را به مؤثرترین اعضای جامعه تبدیل کند که در این راستا حمایت و تقویت زنان از طریق ارائه آموزش‌های کاربردی یک اولویت است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به در پیش بودن ایام تعطیلات نوروزی و افزایش سفرها در این ایام، ابراز امیدواری کرد با مشارکت زنان شاهد کاهش سوانح جاده‌ای باشیم.

تعاملات اجتماعی و اصلاح ناهنجاری‌های رفتاری درکاهش ترافیک موثر است

مدیرکل دفتر فنی، حمل و نقل و ترافیک استانداری آذربایجان شرقی هم در این نشست با اشاره به اینکه کشور ما از نظر ناهنجاری‌های ترافیکی وضعیت خوبی ندارد، گفت: خسارات ناشی از تصادفات رانندگی در کشور، سالانه ۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را شامل می‌شود؛ علاوه بر این بیشترین قربانیان سوانح جاده‌ای نیز افراد ۱۵ تا ۳۵ ساله یعنی نیروی فعال جامعه که از این نظر کشور ما خسارت بزرگی را متحمل می‌شود.

رضا طوسی افزود: راه حل این معضل، تنها بحث‌های حاکمیتی نیست؛ بلکه تعاملات اجتماعی و اصلاح ناهنجاری‌های رفتاری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: رفتارهای ترافیکی در کشور ما از نظر کمیت و کیفیت با هیچ استاندارد جهانی سازگار نیست و ما نیاز به ارتقای اطلاعات و اصلاح رفتارهای رانندگی داریم.

طوسی با بیان اینکه طبق آمارها، تخلفات رانندگی مردان بیشتر از زنان است، گفت: ظرفیت پذیرش فرهنگ صحیح رانندگی در زنان بیشتر است و باید از طریق زنان به نسل جدید منتقل شود.

تصادفات رانندگی دومین عامل مرگ و میر در کشور

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اینکه تصادفات رانندگی دومین عامل مرگ و میر در کشور است، گفت: با توجه به نقش چندگانه زنان در جامعه و پای‌بندی آنان به قانون، باید در بحث فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی از ظرفیت آنان استفاده شود.

محمدباقر هنربر با بیان اینکه مهم‌ترین نقش بانوان، تعلیم و تربیت در درون خانواده‌هاست، افزود: تبیین ابعاد مختلف و اثرات سوانح جاده‌ای برای زنان و افزایش تاب‌آوری و آگاه‌سازی آنان از طریق رسانه‌ها از جمله اقدامات ضروری است.