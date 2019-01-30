به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی روش بعد از باخت تیم ملی فوتبال ایران مقابل ژاپن و حذف از جام ملت های آسیا در مصاحبه ها و پیام های خود تاکید کرده است که این انتهای کار است و خداحافظی اش را از ایران اعلام کرده است.

روزنامه مارکا اسپانیا نوشت: «کی روش حالا برای امضای قرارداد با کلمبیا آزاد است. رامون خسورون رئیس فدراسیون فوتبال کلمبیا پیش از این از مذاکره با کی روش خبر داده بود و اگر این قرارداد نهایی نشد به خاطر احترام به بازی های کی روش در جام ملت های آسیا با تیم ایران بود. حالا کار کی روش در جام ملت ها تمام شده است و هیچ مانعی برای حضورش روی نیمکت کلمبیا به جای خوزه پکرمن ندارد. کی روش برای مسابقات کوپا آمه‌ریکا به کلمبیا می رود و این اولین هدف رسمی این مربی پرتغالی است. آزمونی سخت که فدراسیون کلمبیا با سرمربی جدید به آن اطمینان دارد.»

این روزنامه اسپانیایی تاکید کرده است باوجود اهمیت مسابقات کوپا آمه‌ریکا اما هدف مهمتر کلمبیا جام جهانی بعدی است و کلمبیا به خاطر دو فاکتور سراغ این مربی پرتغالی رفته است؛ اول تجربیاتی که کی روش از حضور در جام جهانی دارد و دوم اروپایی بودن این مربی چرا که بسیاری از بازیکنان کلمبیا در اروپا بازی می کنند و این می تواند به تغییر سبک بازی تیم ملی کلمبیا کمک کند.