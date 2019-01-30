به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و امور بین الملل شرکت نوسازی عباس آباد، این برنامه از ساعت ۸:۳۰ با ادای احترام به پرچم مقدس ایران و شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس آغاز و با سخنرانی پیروز حناچی شهردار تهران ادامه می یابد.

در جریان این برنامه که با پخش زنده تلویزیونی همراه است همزمان با اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران برفراز مرتفع ترین برج پرچم خاورمیانه در ابعاد ۴۲*۲۴ متری (۱۰۵۶ متر مربع)، جشنواره و ویژه برنامه های شهر تهران در چهلمین دهه فجر انقلاب شکوهمند اسلامی آغازخواهد شد.

اجرای پرفورمنس پرچم، اجرای سرود گروه دانش آموزی، اجرای گرافیتی انقلاب در حاشیه برنامه توسط هنرمندان و ... از جمله برنامه های این مراسم خواهد بود.

همچنین اجرای ویژه برنامه بازخوانی سرودهای انقلابی تحت عنوان «چلچله» با اجرای سالار عقیلی، ماریو تقدسی و وحید تاج با همراهی ارکستر البرز دوشنبه ۱۵ بهمن ساعت ۱۸ و نور افشانی.

در شب پیروزی انقلاب اسلامی (۲۲ بهمن) از برنامه منطقه فرهنگی و گردشگری عباس آباد به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی است.

بنابراین گزارش در شب شهادت حضرت زهرا (س) ویژه برنامه «حریر سوخته» و سوگواره شعر فاطمی با مشارکت محفل شعر قرار ۱۷ بهمن برگزار می شود.