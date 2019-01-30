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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۰۷

پیش از ظهر چهارشنبه انجام شد؛

تجدید میثاق شهردار تهران و اعضای شورای شهر با آرمان های امام(ره)

تجدید میثاق شهردار تهران و اعضای شورای شهر با آرمان های امام(ره)

ری- شهردار و اعضا شورای اسلامی شهر تهران با آرمان های معمار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی شهردار تهران و محسن هاشمی رییس شورای اسلامی این شهر در حالی که توسط اعضا شورای شهر تهران همراهی می شدند، با حضور در حرم مطهر امام خمینی(ره) با آرمان های ایشان تجدید میثاق کرد.

در این مراسم که پیش از ظهر چهارشنبه و در آستانه دهه مبارک فجر برگزار شد، مدیران و کارکنان شهرداری تهران و اعضای شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش نیز حضور داشتند.

شرکت کنندگان در این مراسم، ضمن قرائت فاتحه، نثار تاج گل و ادای احترام به مقام بلند حضرت امام خمینی(ره) با آرمان های والای ایشان و شهدا تجدید عهد و بر ادامه راه این عزیزان و مقام معظم رهبری تاکید کردند.

کد مطلب 4528414

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