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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۴:۵۴

از سوی شرکت واحد مشخص شد؛

اعلام ۶ مسیر اتوبوس برای مراسم ۱۲بهمن

اعلام ۶ مسیر اتوبوس برای مراسم ۱۲بهمن

شرکت واحد اتوبوسرانی شش مسیر را برای شرکت در مراسم بزرگداشت ۱۲ بهمن اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: شرکت واحد اتوبوسرانی تهران جهت رفاه حال شهروندان برای شرکت در مراسم بزرگداشت ۱۲ بهمن در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)، تمهیدات ویژه‌ای را به مرحله اجرا می‌گذارد.

بر این اساس از ساعت ۶ صبح روز جمعه ۹۷.۱۱.۱۲ ناوگان اتوبوسرانی پایتخت به شرح زیر آماده انتقال شرکت کنندگان به محل مراسم و حرم مطهر است.

مسیر سرویس رسانی‌ها، سامانه یک از میدان آزادی، سامانه دو از پایانه خاوران، سامانه سه از شهرک شهید محلاتی، سامانه چهار از میدان راه آهن، سامانه پنج از شهرک شهید باقری و سامانه شش از شهرک ولیعصر خواهد بود.

 لازم به ذکر است خطوط منتهی به ایستگاه‌های متروی شاهد و متروی حرم مطهر حضرت امام (ره) نیز تقویت شده و پس از پایان مراسم، اتوبوس‌های موصوف شهروندان را به مبادی اولیه باز می‌گردانند.

کد مطلب 4528665

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