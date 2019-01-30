به گزارش خبرنگار مهر، میثم قدر پور عصر چهارشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و مطبوعات به میزبانی اداره کل ارشاد اسلامی استان سمنان بابیان اینکه آثار یک هزار و ۶۹۲عکاس از ایران و ۲۰ کشور جهان به دبیرخانه سوگواره مهر محرم ارسال‌شده است، تأکید کرد: از بین آثار این عکاسان برترین‌ها به نمایشگاه عکس مهر محرم راه خواهند یافت و از نفرات برتر نیز تجلیل می‌شود.

وی بابیان اینکه نمایشگاه آثار منتخب سوگواره مهر محرم از سیزدهم تا هجدهم بهمن‌ماه در مجتمع فرهنگی هنری کومش سمنان به روی علاقه‌مندان گشوده است، تأکید کرد: ١١ هزار و ٤٢٨ اثر در بخش عکس دیجیتال و همچنین سایر بخش‌هایی مانند تک عکس حرفه‌ای، مجموعه عکس، تجربه و ویژه از سوی دبیرخانه دریافت شده است.

دبیر سوگواره مهر محرم استان سمنان، گفت: مراسم اختتامیه و تقدیر از حاضران در این سوگواره نیز شامگاه هفدهم بهمن ماه در مجتمع فرهنگی و هنری کومش سمنان برگزار می شود.

قدس‌پور گفت: جاسم غضبان‌پور، خسرو به آئین و سیدعباس میرهاشمی سه عضو هیئت داوران سوگواره یازدهم را تشکیل می‌دهند.