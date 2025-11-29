  1. استانها
برپایی هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی عکس مهر محرم در سمنان

سمنان- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان از افتتاح هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی عکس مهر محرم در فرهنگسرای کومش خبر داد و گفت: این نمایشگاه تا ۱۳ آذر میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

میثم قدس پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هجدهمین هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی عکس مهر محرم با حضور مسئولان در فرهنگسرای کومش سمنان گشایش یافت، ابراز داشت: تعداد ۶۵ اثر در این نمایشگاه به معرض دید علاقه مندان گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۵۸ تک عکس و هفت مجموعه عکس را شامل می‌شود، افزود: این نمایشگاه از هشتم لغایت ۱۳ آذر به روی علاقه مندان گشوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه این نمایشگاه آثار ۴۹ عکاس را در دل خود جای داده است، ابراز داشت: علاقه مندان در بازه مذکور از ساعت ۱۶ لغایت ۲۰ می‌توانند از این نمایشگاه بازدید کنند.

قدس پور تصریح کرد: آثار عکاسان استان سمنان شامل یگانه سادات شاه مرادی، محمدعلی قادری، علی ابک، صدیقه سرتیج، مسعود محقق، فرج الله رمضانی، منصوره قلیچی و بهناز نصرتی هر کدام با دو اثر در این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: علی ابک، فرج الله رمضانی، مریم آل مؤمن دهکردی، سیدعلی حسینی فر، مصطفی شانچی، شریفه علی آبادی و سید علیرضا قضات از عکاسان دارای مجموعه عکس در نمایشگاه مهر محرم هستند.

به گزارش مهر، مراسم اختتامیه سوگواره بین‌المللی مهر محرم در بخش‌های عکس و فیلم کوتاه با حضور برگزیدگان و هنرمندان داخلی و خارجی، مهمانان، استادان و پیشکسوتان ساعت ۹:۳۰ چهارشنبه ۱۲ آذر در تالار تئاتر شهر سمنان برگزار می‌شود.

