میثم قدس پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هجدهمین هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی عکس مهر محرم با حضور مسئولان در فرهنگسرای کومش سمنان گشایش یافت، ابراز داشت: تعداد ۶۵ اثر در این نمایشگاه به معرض دید علاقه مندان گذاشته شده است.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۵۸ تک عکس و هفت مجموعه عکس را شامل می‌شود، افزود: این نمایشگاه از هشتم لغایت ۱۳ آذر به روی علاقه مندان گشوده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه این نمایشگاه آثار ۴۹ عکاس را در دل خود جای داده است، ابراز داشت: علاقه مندان در بازه مذکور از ساعت ۱۶ لغایت ۲۰ می‌توانند از این نمایشگاه بازدید کنند.

قدس پور تصریح کرد: آثار عکاسان استان سمنان شامل یگانه سادات شاه مرادی، محمدعلی قادری، علی ابک، صدیقه سرتیج، مسعود محقق، فرج الله رمضانی، منصوره قلیچی و بهناز نصرتی هر کدام با دو اثر در این نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته شده است.

وی افزود: علی ابک، فرج الله رمضانی، مریم آل مؤمن دهکردی، سیدعلی حسینی فر، مصطفی شانچی، شریفه علی آبادی و سید علیرضا قضات از عکاسان دارای مجموعه عکس در نمایشگاه مهر محرم هستند.

به گزارش مهر، مراسم اختتامیه سوگواره بین‌المللی مهر محرم در بخش‌های عکس و فیلم کوتاه با حضور برگزیدگان و هنرمندان داخلی و خارجی، مهمانان، استادان و پیشکسوتان ساعت ۹:۳۰ چهارشنبه ۱۲ آذر در تالار تئاتر شهر سمنان برگزار می‌شود.