به گزارش خبرنگارمهر،‌ در سفر وزیر ورزش و جوانان به استان اصفهان از یک زمین چمن مصنوعی در ورزشگاه شهید نصر اصفهانی و اولین استخر مسافت کوتاه استاندارد کشور در مبارکه افتتاح شد.

میزبانی از مسابقات شنا و واترپلوی استاندارد کشور در مبارکه

استخر مسافت کوتاه مبارکه دارای سه کاسه استاندارد با ابعاد ۲۱ در ۲۵ و عمق ۲ متر، کاسه آب درمانی در ابعاد ۸۰ در ۱ متر و ۶۰ سانتی متر و کاسه کودکان به عمق ۵۰ سانتی متر است و با افتتاح آن برای اولین بار امکان میزبانی از مسابقات شنا و واترپلوی استاندارد در کشور فراهم شده است.

برای احداث این استخر با سه هزار و ۵۰۰ متر مربع مساحت افزون بر ۲ سال ۱۹۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

رسیدن خانه های ورزشی روستایی استان به ۲۱۰ عدد

در طرح تجهیز همزمان ۴۰خانه ورزش روستایی در ۱۵ شهرستان استان اصفهان، وسایل و تجهیزات ورزشی مانند میز تنیس روی میز، فوتبال رومیز، شطرنج، دارت و تاتامی در اختیار خانه های ورزش روستایی قرار گرفت.

هزینه تجهیز این مجموعه ها ۳.۲ میلیارد ریال است که با تجهیز این تعداد خانه ورزش روستایی، تعداد خانه های ورزش روستایی استان به ۲۱۰ خانه افزایش یافته است.

افتتاح زمین چمن مصنوعی ورزشگاه شهید نصر اصفهان

زمین چمن مصنوعی ورزشگاه شهید نصر اصفهان با زیربنای سه هزار مترمربع ۱۸ میلیارد ریال بنا می‌شود، ورزشگاه شهید نصر در خیابان بزرگمهر اصفهان دارای استخر، سالن ورزش‌های رزمی و چند منظوره است.

وزیر ورزش و جوانان در سفر یکروزه خود به استان اصفهان همچنین از ورزشگاه ۲۲ بهمن مبارکه، مجتمع فولاد مبارکه و مجموعه ورزشی اختصاصی جانبازان و معلولان شهید میثمی اصفهان و ورزشگاه قدس و سالن چند منظوره شهرضا بازدید و در جلسه مشترک با سمن های اصفهان شرکت می کند.