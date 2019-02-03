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۱۴ بهمن ۱۳۹۷، ۷:۴۴

نام های آشنا گل می زنند؛

گلزنان استقلال از محدودیت خارج شدند/ امیدواری شفر به نیم فصل دوم

گلزنان استقلال از محدودیت خارج شدند/ امیدواری شفر به نیم فصل دوم

تیم فوتبال استقلال در آخرین دیدار تدارکاتی‌اش قبل از شروع نیم فصل دوم موفق شد حریفش تیم ویستا توربین تهران را با ۲ گل شکست دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان وینفرد شفر روز شنبه در دیداری تدارکاتی که آخرین بازی تدارکاتی آنها قبل از شروع نیم فصل دوم بود، توانستند تیم دسته سومی ویستا توربین تهران را با ۲ گل شکست دهند.

در این بازی ابتدا فرشید باقری در نیمه اول با یک ضربه از راه دور آبی پوشان را به گل رساند و سپس مرتضی تبریزی در آخرین دقیقه بازی از روی نقطه پنالتی دروازه این حریف سخت کوش را باز کرد.

باقری و تبریزی در این دیدار تدارکاتی برای تیم شان گلزنی کردند تا گلزنان استقلال نام‌هایی آشنا باشند. چرخه گلزنان استقلال در نیم  فصل نخست تا حدودی محدود بود و تعداد بازیکنان گلزن این تیم زیاد نبود.

فرشید باقری با ۳ گل در کنار وریا غفوری بهترین گلزن نیم فصل نخست آبی پوشان بود که در این بازی تدارکاتی هم موفق به گلزنی شد. تبریزی هم گرچه در نیم فصل نخست تنها یکبار برای آبی پوشان گلزنی کرد، اما بهترین گلزن دیدارهای تدارکاتی آبی پوشان در تعطیلات نیم فصل بود که در این بازی هم موفق به گلزنی شد. 

کد مطلب 4531330

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