اصغر زارعان دستیار ویژه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور اظهار داشت: نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای کشور که در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شده، اثبات مفهوم اساسی «ما می‌توانیم» است که در عمل به اثبات رسیده و حاصل مدیریت انقلابی در سایه تلاش، صبر، استقامت، امید و اعتماد به خداست که در طول این ۴ دهه با فراز و فرودهای فراوان مسیر بالندگی و فتح قله های سعادت را پیش گرفته است.

وی در خصوص مقایسه اقدامات انجام شده در حوزه صنعت هسته ای پیش و پس از انقلاب اسلامی، گفت: فعالیت های محدودی پیش از انقلاب در حوزه هسته ای آغاز شد که با پیروزی انقلاب اسلامی و با تحقق استقلال، آزادی و عدم وابستگی به بیگانگان و با شروع جنگ تحمیلی کاملا متوقف شد.

زارعان تاکید کرد: طرف‌های خارجی نه تنها از ادامه همکاری ها مبتنی بر قرارداد و تعهدات بین‌المللی به یکباره و ظالمانه سرباز زدند، بلکه دشمنی‌ها و مانع تراشی های بی اساس نظام سلطه در مسیر نیل به اهداف بلند صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان هم شدت گرفت.

دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی ادامه داد: ایجاد روحیه خود باوری با تکیه بر فرهنگ متعالی ایثار و شهادت به معنای واقعی کلمه در صنعت هسته‌ای کشور نهادینه شده و نمونه‌های عینی آن شهدای والامقام هسته‌ای هستند که راه را برای جوانان متعهد و دانشگاهی ما بیش از پیش در این عرصه هموار کردند و اساساً کلمه «نمی‌توانیم» دیگر در صنعت هسته ای معنا و مفهومی ندارد.

زارعان افزود: آنچه ما را در جنگ تحمیلی سرافراز کرد روحیه بالای فداکاری منبعث از ایمان، توکل به خدا، توسل به پیامبر و ائمه اطهار(ع) و حضور مردم همیشه در صحنه بود که در جهت استقلال، آزادی، پیشرفت و عزت ایران اسلامی جان برکف بودند.

وی، تصریح کرد: دشمنان تلاش کردند با ایجاد موانع در مسیر رسیدن به اهداف عالی انقلاب همچون جنگ تحمیلی، تحریم اقتصادی، فتنه‌گری های داخلی و اقدامات بزدلانه منافقین همیشه منفور در ایجاد اقدامات تروریستی مردم و مسئولین، ایجاد جنگ های نیابتی در کشورهای منطقه و تهاجم فرهنگی دشمن با هدف تغییر افکار و سپس تغییر رفتار و ایجاد نفوذ در لایه های کشور، ملت بابصیرت ایران اسلامی را به زانو درآورند، اما نتوانستند.

دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی بیان کرد: این ملت ثابت کرده با استعانت به قدرت خداوند و توکل به معصومین و با وحدت کلمه، تحت رهبری و هدایت های حکیمانه امام و رهبری انقلاب و پاسداری از خون شهدا با همت، صبر، پایداری و حفظ روحیه دینی و انقلابی مسیر خود را ادامه داده و خواهد داد.

زارعان افزود: مردم ما به خوبی دریافته اند که تا زمانی که به قله های نهایی علم نرسیم دشمنی دشمن کم نمی شود و ادامه دارد چون علم قدرت است، ثروت است، سلطان است، اقتدار است و پویایی می آورد و علوم هسته ای یکی از علوم پایه و Hightech است و ایران و ایرانی همیشه به دنبال علم و دانش بوده است.

وی در خصوص اهم دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور پس از انقلاب افزود: عمده اقدامات اساسی و زیربنایی و اکثر قریب به اتفاق پیشرفت‌های این ملت در کلیه فعالیت‌های مرتبط با فناوری هسته ای تماماً پس از انقلاب و بیشتر آن در دو دهه اخیر و علیرغم همه محدودیت‌ها و دشمنی‌های بیگانگان همراه با دفع حملات و اقدامات خرابکارانه دشمن به دست آمده است.

زارعان بیان کرد: دستاوردهای صنعت هسته ای حاصل همان رشادت های متخصصین و کارشناسان بی ادعای صنعت هسته ای بوده و تحقق کامل و آشکار شعار بزرگ و مهم «ما می‌توانیم» است و همین توفیقات بوده که عداوت و کینه توزی دشمنان را هر روز نسبت به ما تشدید کرده است.

دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: مراحل مختلف اکتشاف با روش‌های مختلف و پیشرفته از جمله ژئوفیزیک هوابرد، استخراج و اکتشاف با روش‌های مختلف نوین و به روز، چرخه کامل و بومی غنی‌سازی، تولید انرژی، استفاده ها و کاربردهای مختلف صنعت هسته ای در حوزه های گوناگون صنعتی، کشاورزی، بهداشت و سلامت، درمان و نیز صنایع وابسته آن از جمله گداخت هسته ای، علوم و فنون لیزر و فوتونیک و اپتیک و موارد دیگر همه از ثمرات انقلاب اسلامی است.

وی در خصوص کارخانه UCF اصفهان گفت: اساساً در دو دهه اخیر تاسیس این کارخانه کلید خورد و پیش از آن چنین چرخه ای در کشور وجود نداشت.

در سال ۹۶ بیش از ۴۰ دستاورد بزرگ داشتیم، سال ۹۷ ما ۸۳ دستاورد بزرگ در زمینه هسته‌ای داشتیم

زارعان در خصوص پیشرفت های ۵ سال اخیر صنعت هسته ای تصریح کرد: در تمام این سال‌ها در عرصه هسته‌ای شاهد پیشرفت ها و اقدامات ویژه ای در سازمان، جهت نیل به توسعه علمی، فناوری و صنعتی سازی هسته ای بوده ایم و ان شاالله خواهیم بود که هرسال گوشه‌ای از این فعالیت‌ها در روز ملی فناوری هسته‌ای به نمایش گذاشته می شود.

دستیار ویژه معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: هر سال از نظر کیفیت و کمیت بهتر از قبل بوده و در بعضی قسمت ها حتی سرعت ما فوق العاده بالاتر از حد انتظار بوده، به طور مثال در سال ۹۶ بیش از ۴۰ دستاورد بزرگ داشتیم، سال ۹۷ ما ۸۳ دستاورد بزرگ داشتیم که اینها از بین صدها پروژه موفق و دستاورد دیگر با ممیزی های سخت جهت اعلام عمومی، رسانه ای می شوند.

وی بیان کرد: انشاالله سال آینده هم دستاوردهای فرزندان متعهد و متخصص این مرز و بوم در ۲۰ فروردین ۹۸ به عنوان روز ملی فناوری هسته‌ای را شاهد خواهیم بود.

زارعان خاطرنشان کرد: تمام مراحل اکتشاف معدن، استخراج اورانیوم، فرآوری، غنی سازی، تولید کیک زرد و اورانیوم، تولید ایزوتوپ‌های پایدار پرکاربرد، ساخت انواع ماشین های سانتریفیوژ از جمله گازی، یا آنها که با مایعات، جامدات و ترکیبی کار می کنند یا هر گونه سانتریفیوژ مورد نیاز کشور در تمام حوزه ها و ابعاد و تکنولوژی ها و نیز تولید زیرکونیوم و آلیاژهای نوین تولید قرص و مجتمع های سوخت، خدمات مهندسی نیروگاهی، انواع رادیوداروها مجتمع آب سنگین و ساخت انواع نیروگاه های انرژی از طراحی و ساخت تکمیل بهره برداری و نگهداری آن به طور کامل در داخل کشور و با مواد بومی استفاده می شود.

دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به انتقال دومین محموله ۳۰ تنی اورانیوم از کارخانه اردکان یزد به UCF اصفهان تصریح کرد: با اجرای برنامه‌های تدوین شده در این فرآیند گام‌های موثرتر و بهتری در ارتقاء و بهره برداری از همه فرایند بومی شده صنعت هسته ای خواهیم داشت، همچنین طی برنامه‌ریزی به عمل آمده از تجهیزات پیشرفته و نیروی انسانی متخصص همواره بهره‌برداری حداکثر را داریم.

سازمان انرژی اتمی به ۱۸۰ مرکز درمانی خدمات می‌دهد وی با تشریح اقدامات سازمان انرژی اتمی در حوزه نیروگاهی گفت: نیروگاه بوشهر و دو نیروگاه فاز دو و سه آن که اخیراً خاکبرداری آنها تمام شده و انشاءالله تابستان سال آینده عملیات بتن ریزی آنها آغاز می‌شود، باعث صرفه جویی در سوخت های فسیلی، نفتی و گازی، کاهش آلاینده‌ها و تولید انرژی پاک در جهت رفع نیازهای کشور می شود.

زارعان در تبیین اقدامات سازمان انرژی اتمی در حوزه سلامت به ساخت سانتریفیوژهای مورد نیاز انستیتو پاستور ایران اشاره کرد و بیان داشت: تولید واکسن، تولید رادیو داروهای درمانی و تشخیصی که به طور مستقیم یک میلیون نفر در سال از این رادیوداروها استفاده می کنند از جمله خدماتی است که سازمان انرژی اتمی به حوزه سلامت داشته است و می توان گفت که امروز ما به ۱۸۰ مرکز درمانی خدمات ارسال می‌کنیم.

تولید «اکسیژن ۱۸» با خلوص ۹۷ درصد در داخل کشور تولید می شود؛ در کل دنیا این فناوری در اختیار پنج کشور قرار داشت، اما اکنون ایران اسلامی در زمره تولیدکنندگان این محصول قرار گرفت دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی بیان کرد: طراحی جهت تولید «اکسیژن ۱۸»، از سال ۹۳ آغاز و پس از چهار سال تلاش شبانه روزی «اکسیژن ۱۸» با خلوص ۹۷ درصد تولید شد که تا کنون این ماده حیاتی از خارج از کشور و با قیمت هر کیلو ۳۰ هزار دلار وارد می‌شد و در کل دنیا این فناوری در اختیار پنج کشور قرار داشت، اما اکنون ایران اسلامی در زمره تولیدکنندگان این محصول قرار گرفت.

وی ادامه داد: از این محصول در حال حاضر سالانه ۶۰ کیلو تولید سالانه داریم و امکان تولید ۱۰۰ کیلو از آن هم وجود دارد.

زارعان در تشریح این دستاورد اضافه کرد: فیلترهای پکینگ تولید «اکسیژن ۱۸»، از سوی جوانان مجموعه هسته ای خنداب تولید شده و هشت برج ۳۰ متری به همین منظور طراحی و ساخته شده است. در مجموع ۱۲ برج در واحد تقطیر مرکز فعالیت می‌کند که از این تعداد ۸ برج «اکسیژن ۱۸» و مابقی نیز آب سنگین تولید می کند.

دستیار ویژه معاون رئیس جمهور افزود: اگر به جوانان تحصیلکرده و مصمم در مسائل علمی فرصت کار و فعالیت داده شود می توانند همانطور که غنی سازی ۲۰ درصد را در مدت دو سال انجام دادند، در تمام مسائل پیشتاز و موفق باشند و جهانیان را به حیرت فرو برند.

سازمان انرژی اتمی منتظر «اینستکس» نیست و بدون توقف برنامه‌های خود را دنبال می‌کند

وی در خصوص اقدامات اخیر اروپا و ایجاد سازوکار مالی «اینستکس» گفت: اساساً سازمان انرژی اتمی بدون توقف و خللی و با سرعت و نشاط لازم، با اقتدار و بدون وابستگی به بیگانگان با تکیه بر توان متخصصین داخلی، اقدامات و برنامه‌های خود را در قالب پروژه ها و طرح های توسعه ای دنبال می کند و منتظر خواست شرق یا غرب نبوده و نیست و کار خود را بر اساس اهداف عالی نظام تحت هدایت ها و منویات رهبر انقلاب و رئیس جمهور به پیش می برد.

دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی در خصوص تامین نیاز سایر صنایع و حوزه‌های مختلف در کشور توسط سازمان انرژی اتمی گفت: ما در تولید سانتریفیوژ ها جهت تولید واکسن، همکاری هایی را با وزارت بهداشت، نفت و دستگاه های دیگر داریم، سازمان انرژی اتمی ضمن رفع نیازهای خود از سرریز دانشی که دارد می‌تواند به سایر صنایع و حوزه‌های مرتبط خدمت‌رسانی کند و به عبارتی نیمه صنعتی شدن اورانیوم، بعد صنعتی شدن آن و سپس تجاری شدن جزو دستاوردهای مهم سازمان به حساب می آید.

زارعان بیان کرد: ما تولید غنی سازی سوخت ۲۰ درصد را از دستاوردهای مهم و ارزشمند سازمان و موجب اقتدار کشور می‌دانیم و به لطف الهی، خوشبختانه این روند همچنان ادامه دارد و هر زمانی که ما نیاز داشته باشیم و نظام اراده کند با تدبیر و چارچوبی مشخص، طراحی و بهره برداری لازم در حوزه های مختلف را انجام داده و می دهیم.

اگر نیاز شد سازمان انرژی اتمی با شرایط به مراتب بهتر و شتابان‌تر از قبل بدون ملاحظات برجام و کاملاً بر اساس تعهدات ملی و بین المللی خود اقدامات لازم را انجام خواهد داد وی در خصوص قابلیت بازگشت پذیری صنعت هسته ای تصریح کرد: همانطور که بارها در مواضع رسمی اعلام شده است، سازمان انرژی اتمی در صورت تصمیم مسئولین عالی نظام مبنی بر بازگشت پذیری اقدامات لازم را تدبیر و در دستور کار خود قرار داده و خود را برای هر سناریو و احتمالی آماده کرده است.

دستیار ویژه رئیس سازمان انرژی اتمی افزود: سازمان انرژی اتمی برای مسیری که طی می کند یک راه موازی هم در نظر دارد تا اگر روزی مسیر اصلی با مانع مواجه شد، کشور در تنگنا قرار نگیرد و اگر نیاز شد با شرایط به مراتب بهتر و شتابان تر از قبل بدون ملاحظات برجام و کاملاً بر اساس تعهدات ملی و بین المللی خود اقدامات لازم را انجام خواهد داد.

زارعان در پایان خاطرنشان کرد: ما هیچ نگرانی در این عرصه نداشته و نداریم و امیدواریم که آن اتفاق نیفتد و اروپایی ها و جامعه بین‌الملل به وعده های خود عمل کرده و جبران مافات کنند و ما هم همچنان بتوانیم در چارچوب برجام به فعالیت صلح آمیز هسته ای خود ادامه دهیم.