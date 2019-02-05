اندونزی دانشجویان ایرانی را بورسیه می کند/ مهلت ثبت نام ۷ اسفند۹۷

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم اعلام کرد: نظر به اقدامات و تلاش های بعمل آمده، دولت اندونزی با اعطای تعدادی بورس در مقاطع تحصیلات تکمیلی (ترجیحاً دکتری PHD ) در رشته های تحصیلی مختلف برای سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ موافقت کرده است.

بر همین اساس و بنا به سیاست‌های اعطایی بورس دولت‌های خارجی علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی:نسبت به ثبت نام اولیه در ( https://darmasiswa.kemdikbud.go.id ) رشته ها و دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (grad.saorg.ir) و رشته ها و دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ( edd.behdasht.gov.ir ) و اخذ کد ثبت نامی از سامانه فوق الذکر اقدام کنند.

ضروری است متقاضیان از طریق سامانه اطلاع رسانی اداره کل بورس و اعزام دانشجویان به آدرس Scholarship.Saorg.ir نسبت به ثبت نام در سامانه جامع دانشجویی (سجاد) تا پایـان وقـت اداری مـورخ ۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ برابر با ۲۸ فوریه ۲۰۱۹ اقدام کنند.

بدیهی است پس از پایان مهلت مقرر به هیچ گونه درخواستی ترتیب اثر داده نخواهد شد. این ثبت نام به منزله ثبت نام اولیه بوده و ارزیابی و تایید نهایی پذیرش متعاقباً اعلام خواهد شد.

انتخاب متقاضیان برتر براساس سوابق تحصیلی، نمره زبان انگلیسی، سایر توانمندی های علمی و همچنین ارزیابی مصاحبه دانشگاه پذیرنده انجام می گیرد. طبق سیاست های کلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین اصلاح ماده ۳۵ معافیت تحصیلی مجلس شورای اسلامی درخصوص متقاضیان دیپلمه برای ادامه تحصیل در دانشگاه ها صرفاً محدود به دانشگاه های داخل کشور است.

لذا بورس دولت های خارجی برای دوره های شروع از دیپلم (کارشناسی و عمومی رشته های پزشکی) در اولویت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیست.

در سال جدید تحصیلی، امکان درخواست مرخصی حتی برای (یک یا دو ترم) وجود نخواهد داشت.