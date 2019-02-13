نمایندگان کارگروه های تخصصی انجمن خادمان قرآن کریم انتخاب می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره انتخاب خادمان قرآن کریم در سال ۷۳ آغاز و تا دوره بیست و دوم آن یعنی رمضان ۹۶ مجموعا ۲۲ دوره مراسم انتخاب و معرفی خادمان قرآن کریم برگزار شده است.

«خادم القرآن الکریم» عنوان رسمی در حوزه نشان های رسمی کشور است که بر اساس ضوابطی مشخص و همه ساله از میان برگزیدگان و نخبگان حوزه های مختلف فعالیت های قرآنی انتخاب و معرفی می شوند.

براساس تعریف مندرج در آیین نامه انتخاب خادمان قرآن کریم این عنوان به اشخاص حقیقی یا حقوقی که خدمات مستمر و موثری به ساحت قدسی قرآن کریم داشته اند و با انتخاب در کمیته ای در مراسمی رسمی از رییس جمهور وقت این نشان و عنوان را دریافت میکنند اطلاق میگردد.

ایجاد فضای مناسب برای اقبال عمومی به قرآن به خصوص در میان نوجوانان، ترویج و توسعه فعالیت های قرآنی، برقراری ارتباط بین نخبگان قرآنی جامعه و بهره مندی و هم افزایی تجربه و معلوماتشان، ارائه الگوهای مناسب فرهنگی و قرآنی به جامعه، تکریم و تشویق نخبگان قرآن به منظور گسترش فرهنگ خدمت گزاری به قرآن از مهمترین اهداف انتخاب و تکریم خادمان قرآن است.

آموزش قرآن کریم، پژوهش ها و مطالعات قرآنی، تبلیغ و ترویج قرآنی، مدیریت امور و فعالیت های قرآنی، فعالیت های هنری مرتبط با کتابت و نشرقرآن کریم و تولید آثار نرم افزاری و رایانه ای قرآنی از حوزه های اصلی انتخاب خادمان قرآن به شمار می روند.

بر اساس آمار به دست آمده در ۲۲ دوره گذشته ۲۲۱ نفر به عنوان خادمان قرآن کریم انتخاب شدند که از این تعداد ۲۰۹ نفر آن از خادمین مرد قرآن و ۱۲ نفر آن از بانوان خادم قرآن کریم بوده اند. همچنین تهران، قم، خراسان رضوی، اصفهان به ترتیب استانهای برتر از لحاظ انتخاب خادمین قرآنی بوده اند.

در همین راستا محمدرضا پورمعین، مسئول تشکیل انجمن خادمان قرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: دومین مجمع عمومی انجمن خادمان قرآن کریم ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه در سرآغاز دهه پنجم پیروزی انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی ایران با حضور فرهیختگان و خادمان برجسته قرآن کریم برگزار خواهدشد.

وی ادامه داد: انتخابات انجمن خادمان قرآن با حمایت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف هم اندیشی همایشی دو روزه پیرامون فعالیت های آتی انجمن، بحث و بررسی و تبادل نظر در خصوص اساسنامه ثبت شده انجمن خادمان جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

پورمعین در خصوص تشریح فعالیت های روز دوم اشاره کرد: در روز دوم نیز نمایندگان کارگروه های تخصصی انتخاب خواهند شد و از هر هشت کارگروه فعال هرکدام یک نماینده انتخاب و به عنوان اعضای شورای مرکزی معرفی می گردند.

این فعال قرآنی در خصوص آیین تکریم خادمان قرآن افزود: در شب دوم این مجمع و بعد از قرائت بیانیه مجمع انجمن خادمان قرآن کریم، مراسم آیین تکریم از ۱۳ خادم قرآن کریم با عنوان بیست و سومین مراسم تجلیل و تکریم با حضور اکثریت خادمان و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که با پیام یکی از مراجع تقلید همراه خواهد بود برگزار می شود.

پورمعین با تأکید بر اینکه در این مراسم از فعالان و نخبگان قرآنی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیر به عمل خواهد آمد، اظهار داشت:ضمن تقدیم لوح نشان خدمت به ساحت مقدس قرآن کریم که به امضای ریاست جمهور رسیده است، این مراسم بعد از نماز مغرب و عشا در ۲۹ بهمن ماه در هتل انقلاب تهران برگزار می شود.

این خادم القرآن در پاسخ به اینکه چه مزیتی برای خادمان قرآن در نظر گرفته خواهد شد، اظهار داشت: خادمان قرآن کارشان از جنس الهی است و من خادم قرآنی سراغ ندارم که به دنبال امتیاز و مزیتی در این انجمن باشد، اما بنابر وظیفه انجمن که با حمایت معاون ارشاد همراه است، لوح تقدیر به همراه قرآن نفیس و هدیه نقدی تقدیم خادمان قرآنی می شود و این فعالان حوزه قرآنی به عضویت انجمن در می آیند.

وی ادامه داد: علاوه بر پاسداشت و زنده نگه داشتن خدمات خادمان عضو انجمن پس از این برهه امتیازات اجتماعی علاوه بر اجر معنوی قائل خواهیم شد و باید در هیأت امنا و جلسات مرکزی که برگزار می شود پیشنهاداتی که رسیده مطرح و تصویب شود.

وی ضمن برشمردن خدماتی که انجمن برای اعضای خود خواهد داشت، افزود: حمایت از طرح و برنامه ها، چاپ آثار مکتوب و توجه به آثار هنری از جمله خوشنویسی و فیلم نامه نویسی، همچنین در عرصه چاپ و نشر و تحقیق و پژوهش و استادان و قاریان و حافظانی که با حمایت انجمن می توانند فعالیت خودشان را گسترده تر کنند از این امتیازات برخوردار خواهند شد.

پورمعین در پایان در خصوص افق های پیش روی این انجمن گفت با عنوان شاخص امتیاز این انجمن تشکیل انجمن خادمان و ارتباط بین المللی که زین پس دنبال خواهیم کرد آینده روشنی را برای انجمن ترسیم کردیم.