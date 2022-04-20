محمدرضا پورمعین مسئول غرفه خادمان قرآن در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در بیست و نهمین نمایشگاه قرآن کریم غرفه انجمن خادمان جمهوری اسلامی ایران برای پنجمین سال متوالی نسبت به معرفی چهره‌های ماندگار و خادمان قرآنی اهتمام داشته است.

وی ادامه داد: در این غرفه که فضایی در حدود ۱۵۰ متر مربع وجود دارد چهره‌های خادمان قرآنی را معرفی کرده و سال انتخاب و رشته‌هایی که در آنجا برگزیده شدند به سمع و نظر بازدید کنندگان می‌رسانیم. همچنین مجلاتی از شرح حال و زندگی منتخبین چند دوره اخیر را چاپ کرده و در معرض عموم قرار دادیم و دفتر یادبودی برای قدردانی از خادمان قرآنی از روز اول نمایشگاه افتتاح شده است.

نشست‌های تجربه گرایانه در غرفه خادمان

پور معین ادامه داد: در غرفه خادمان قرآن از روز سه شنبه شب‌های مبارک ماه رمضان و در شب‌های زیبای نمایشگاهی و قدر میزبان چهره‌های برجسته قرآنی در رشته‌های مختلف بودیم تا از تجربیات و اندوخته‌های آنان بهره مند شویم. این نشست‌های تجربه گرایانه قرآنی از امروز ساعت ۱۹ با حضور استاد محسن موسوی بلده برگزار می‌شود. همچنین استاد نیک نژاد و محمد حسین سعیدیان و دیگر چهره‌های قرآنی برجسته هر شب مهمان غرفه خادمان قرآن کریم خواهند بود.

رونمایی از دو جلد کتاب زندگی نامه خادمان قرآن

وی گفت: امسال از کتاب ستاره‌ها در دو جلد با عنوان شرح حال و زندگی خادمان قرآن در بیست و شش دوره گذشته رونمایی خواهیم کرد و این کتاب را در اختتامیه نمایشگاه به معرض دید عموم قرار خواهیم داد. این کتاب حاوی دو جلد که در هر جلد سیزده دوره خادمان قرآن معرفی شده اند، به زیور طبع آراسته شده است و تمامی اطلاعات آنان نیز در سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود دارد.

انتخاب بیست و هفتمین دوره خادمان قرآن و تجلیل با حضور رئیس جمهور

وی به فعالیت دیگر انجمن خادمان تکریم یعنی برگزاری بیست و هفتمین دوره این همایش اشاره کرد و افزود: فعالیت پایانی امسال غرفه انجمن خادمان قرآن کریم تکریم از خادمان قرآن کریم است که بیست و هفتمین دوره خودش با حضور رئیس جمهور است.

پورمعین اضافه کرد: قریب به دو هزار کاندیدا در فهرست انتخاب خادمان قرآن کریم قرار دارد و دوستانی که به هر دلیلی در این دوره انتخاب نمی‌شوند، با صبر و شکیبایی، با رعایت اولویت‌ها طی ادوار آینده، تجلیل خواهند شد. تمامی مربیان، استادان، داوران، خوشنویسان، سینماگران، تولیدکنندگان محصولات قرآنی، حافظان و قاریان، بانوان، محققان و پژوهشگران در زمره خادمان واقعی قرآن کریم هستند اما سهمیه و تعداد برای هر سال محدود و اندک است و ان‌شاءالله بتوانیم در تکرار این مراسم تعداد بیشتری از افراد را در زمره خادمان قرار دهیم.