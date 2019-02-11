اولین روز از جشنواره‌ سی و هفتم تئاتر فجر با اجرای ۲۳ اثر نمایشی

به گزارش روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر، در اولین روز از سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر و در بخش صحنه‌ای، تالار وحدت کار خود را با اجرای نمایش «خانه برناردا آلبا» به کارگردانی علی رفیعی آغاز می‌کند. این نمایش ساعت ۱۹:۳۰ روی صحنه می‌رود.

تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر نیز میزبان نمایش «دام» به کارگردانی اسماعیل موحدی خواهد بود. این نمایش در دو نوبت ۱۷ و ۲۰ اجرا می‌شود.

نوبت‌های اجرای ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ تالار چهارسوی مجموعه‌ تئاتر شهر به اجرای نمایش «پرومته-طاعون» به کارگردانی شهاب آگاهی اختصاص دارد و «اهالی هوا» به کارگردانی دیانا فتحی در دو نوبت ۱۷و ۱۹ در تالار سایه اجرا می‌شود. تالار قشقایی نیز نمایش «افرا» به کارگردانی احسان جانمی را در دو نوبت ۱۷:۳۰ و ۱۹:۳۰ میزبانی می‌کند.

تماشاخانه سنگلج در این روز اجرای نمایش «حال همه ما خوب است» به کارگردانی مشترک فرزاد حسن‌میرزایی و سامان مهران را در دو نوبت ۱۷ و ۲۰ خواهد داشت.

در تئاتر مولوی نیز نمایش «مرد شده» به کارگردانی آسو بهاری در نوبت‌های ۱۷ و ۱۹ اجرا می‌شود.

تالار حافظ هم اجرای نمایش «موی سیاه خرس زخمی» را به کارگردانی جابر رمضانی در نوبت‌های ۱۸ و ۲۰:۳۰ میزبانی می‌کند.

تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر در اولین روز از جشنواره شاهد اجرای نمایش «تبرئه» به کارگردانی منیژه محامدی است که در نوبت‌های ۱۸ و ۲۰:۳۰ روی صحنه می‌رود.

نمایش «سقوط اضطراری» به کارگردانی سیدعلی موسویان در روزهای ۲۲ تا ۲۴ بهمن ساعت ۱۸ در تماشاخانه مهر حوزه هنری روی صحنه خواهد رفت. نمایش «دل آرام ناآرام» به کارگردانی نرگس صابری نیز از ۲۲ تا ۲۶ بهمن در تماشاخانه ماه حوزه هنری روی صحنه است. این نمایش در ساعت ۱۸ اجرا می‌شود.

نمایش «چیدمان (گذرگاه)» به کارگردانی پیر بودلوسکی از کشور فرانسه، از اولین روز جشنواره در تماشاخانه عباس جوانمرد خانه تئاتر روی صحنه می‌رود. ساعت اجرای این اثر نمایشی ۱۱ تا ۲۰ اعلام شده است.

در بخش خیابانی سی و هفتمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر نیز شش نمایش در محوطه‌ مجموعه‌ تئاتر شهر و محوطه‌ی خانه‌ی هنرمندان ایران به اجرا درمی‌آیند.

نمایش خیابانی «شدن» به کارگردانی محمدعلی رادمنش ساعت ۱۶، نمایش خیابانی «داول کشی» به کارگردانی مرتضی اسدی‌مرام ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه، نمایش «مشترک مورد نظر» به کارگردانی سمیه مهری ساعت ۱۷ و نمایش خیابانی «نامیرا» به کارگردانی امیرحسین شفیعی ساعت ۱۸:۱۵ دقیقه در محوطه‌ی مجموعه‌ی تئاتر شهر اجرا می‌شوند. در محوطه‌ی خانه‌ی هنرمندان ایران نیز نمایش‌های «کالبدشکافی یک اتفاق» به کارگردانی مهدی حبیبی و «هشتک لاکچری» به کارگردانی میثم سرآبادانی در نوبت‌های ۱۶:۳۰ و ۱۷ اجرا می‌شوند.

در بخش به علاوه‌ فجر نیز پنج نمایش میزبان تماشاگران اولین روز از جشنواره‌ سی و هفتم هستند. در مکتب تهران نمایش «جشن تولد» به کارگردانی مرتضی نوری در 2 نوبت ۱۸ و ۲۰ روی صحنه می‌رود. تماشاخانه‌ی سه نقطه نیز در ساعت ۱۹:۳۰ میزبان نمایش «اگر از نو شروع کنیم» به کارگردانی المیرا آزاد خواهد بود. تماشاخانه‌ی ایران تماشا نیز در 2 نوبت ۱۷ و ۱۹ به اجرای نمایش «تکرار» به کارگردانی علی مردانی اختصاص دارد. تماشاخانه‌ی دیوار چهارم در ساعت ۱۷:۱۵ شاهد اجرای نمایش «پابرهنه، لخت، قلبی در مشت» به کارگردانی علیرضا کوشک‌جلالی و در ساعت ۱۹:۳۰ نیز میزبان «مرگ فیدل» به کارگردانی آرش سنجابی است.

سی و هفتمین جشنواره‌ بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری نادر برهانی‌مرند از ۲۲ بهمن تا چهار اسفند ۱۳۹۷ برگزار خواهد شد.