دریافت 8 MB کد مطلب 4539707 پیمان نعیمی https://mehrnews.com/xNBM6 ۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۰:۱۶ کد مطلب 4539707 فیلم هنر فیلم هنر ۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۰:۱۶ صحبتهای نرگس آبیار بهترین کارگردان جشنواره سیوهفتم فیلم فجر نرگس آبیار کارگردان فیلم " شبی که ماه کامل شد " برنده سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی از جشنواره فیلم فجر شد. کپی شد مطالب مرتبط صحبتهای "الناز شاکردوست" و "هوتن شکیبا" برندگان سیمرغهای بازیگری علی نصیریان: بعد از ۴۰ سال سیمرغ درجه ۲ گرفتم! خاطره گوهر خیراندیش از شخصیت محوری فیلم "۲۳نفر" سیمرغهای ۹۷ به چه کسانی رسید؟ امتناع کارگردان "مسخرهباز" از دریافت سیمرغ نگاهینو گزارش ویدئویی مهر از آخرین روز جشنواره فیلم فجر وای بر هیئت داوران جشنواره فیلم فجر! برچسبها نرگس آبیار سیمرغ بلورین فیلم شبی که ماه کامل شد سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر
نظر شما