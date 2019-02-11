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کد مطلب 4539707
پیمان نعیمی
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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۰:۱۶

صحبت‌های نرگس آبیار بهترین کارگردان جشنواره سی‌وهفتم فیلم فجر

صحبت‌های نرگس آبیار بهترین کارگردان جشنواره سی‌وهفتم فیلم فجر

نرگس آبیار کارگردان فیلم " شبی که ماه کامل شد " برنده سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی از جشنواره فیلم فجر شد.

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