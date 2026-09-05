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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۷

تابوت حسنای ۷ ساله و محدثه خوشکام روی دوش مشهدی‌ها

تابوت حسنای ۷ ساله و محدثه خوشکام روی دوش مشهدی‌ها

مشهد- تابوت حسنای۷ ساله و محدثه خوشکام، شهدای بلوار وکیل آباد، روی دوش مردم متدین و انقلابی مشهد تشییع شد.

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کد مطلب 6938551

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