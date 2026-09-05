https://mehrnews.com/x3cYS6 ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۷ کد مطلب 6938551 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۴۷ تابوت حسنای ۷ ساله و محدثه خوشکام روی دوش مشهدیها مشهد- تابوت حسنای۷ ساله و محدثه خوشکام، شهدای بلوار وکیل آباد، روی دوش مردم متدین و انقلابی مشهد تشییع شد. دریافت 23 MB کد مطلب 6938551 کپی شد مطالب مرتبط روایت تلخ از وداع با مادر و دختر مشهدی؛ شهدای بلوار وکیل آباد غیرت دینی و ملی مردم ایران اجازه تسلیم در برابر دشمن را نمیدهد ۱۹۰ شب ایستادگی و حضور متوالی مشهدیها در میدان آیین وداع با پیکر شهیدان «محدثه خوشکام» و «حسنا بهنام اربابی» در مشهد ایستادگی و اقتدار کاشمریها در ۱۹۱مین قرار شبانه وداع با پیکر شهدای سنگر خیابان در مشهد برچسبها مشهد تشییع شهدا بیعت با رهبر انقلاب
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