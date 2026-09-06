دریافت 4 MB کد مطلب 6939179 https://mehrnews.com/x3cZ7V ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵ کد مطلب 6939179 فیلم سیاست فیلم سیاست ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵ ضرب شست سپاه به ناو هواپیمابر و ناوشکن آمریکایی روایت خبرنگار صدا و سیما از حوادث شب گذشته در تنگه هرمز را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط پاسخ موشکی سپاه در خلیج فارس؛ ناو هواپیمابر و ناوشکن آمریکا هدف حملات سپاه: شمپاد آمریکایی مورد حمله قرار گرفت رصد و اقدام سپاه علیه شناورهای متخلف +فیلم ادعای وزیر انرژی آمریکا درباره حجم نفتی که از تنگه هرمز عبور میکند! برچسبها تنگه هرمز سپاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناوشکن ناو هواپیمابر
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