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کد مطلب 6939179
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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

ضرب شست سپاه به ناو هواپیمابر و ناوشکن آمریکایی

ضرب شست سپاه به ناو هواپیمابر و ناوشکن آمریکایی

روایت خبرنگار صدا و سیما از حوادث شب گذشته در تنگه هرمز را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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