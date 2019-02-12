به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که فیلم سینمایی «شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار با شکار ۷ سیمرغ رکورددار جوایز سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر شده بود، کانال رسمی جشنواره نزدیک به دو ساعت پس از پایان اختتامیه با درج اصلاحیه‌ای اعلام کرد جایزه محمدرضا شجاعی در بخش «بهترین طراحی لباس» که در مراسم به‌نام فیلم «شبی که ماه کامل شد» اهدا شده است، مربوط به فیلم دیگر این هنرمند یعنی «ماجرای نیمروز؛ رد خون» بوده است.

به این ترتیب شمار سیمرغ‌های فیلم سینمایی «شبی که ماه کامل شد» به عدد ۶ رسید و فیلم تحسین‌شده محمدحسین مهدویان هم توانست شمار سیمرغ‌های خود را به عدد ۳ برساند.

به گزارش روابط عمومی جشنواره فیلم فجر محمدرضا شجاعی برگزیده طراحی لباس جشنواره فیلم فجر که برای دو فیلم «شبی که ماه کامل شد» و «ماجرای نیمروز: رد خون» نامزد دریافت جایزه شده بود برای فیلم «ماجرای نیمروز: رد خون» این سیمرغ را دریافت کرد که به اشتباه در مراسم اختتامیه «شبی که ماه کامل شد عنوان شد.

اعلام اشتباه نام فیلم مرتبط با جایزه یک هنرمند آن هم در زمانی که او دو فیلم در جشنواره داشته و هر دو نامزد این جایزه بوده‌اند، اتفاقی دور از انتظار و عجیب نیست اما اصلاح با تأخیر آن جای تعجب دارد. به خصوص که این جایزه در نیمه‌های مراسم اهدا شد و زمان کافی برای آنکه هیأت داوران حاضر روی سن، روابط عمومی جشنواره و یا حتی عوامل دو فیلم بر اساس لوح اهدایی متوجه این اشتباه و اصلاح آن در طول برگزاری مراسم بشوند وجود داشته است.