آغاز فعالیت واحد ناشنوایان دانشگاه آزاد در ۷رشته/ پذیرش از مهرماه

علی مقداری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: واحد تهران مرکز دانشگاه آزاد دارای مجتمع آموزشی در منطقه شهرک غرب بود که طبق صورت جلسه ای این مجتمع به واحد فرشتگان اختصاص داده شده است.

مسئول راه اندازی واحد فرشتگان دانشگاه آزاد تاکید کرد: برنامه داریم براساس امکان سنجی هایی که انجام می شود طی ۵ تا ۱۰ سال آینده رشته های تحصیلی متناسب با نیازهای جامعه مخاطب کم شنوا و ناشنوا در این واحد دانشگاهی راه اندازی شود.

مقداری اظهار داشت: پذیرش دانشجو در این واحد دانشگاهی براساس سوابق تحصیلی با لحاظ کردن دانش و توانایی زبان اشاره ایرانی خواهد بود.

وی اظهار داشت: باتوجه به اینکه در کشورهای اطراف ایران دانشگاهی با چنین پتانسیلی وجود ندارد بنابراین برنامه داریم از این کشورها دانشجوی بین المللی جذب کنیم که به دانشجویان خارجی زبان اشاره ایرانی و بین المللی آموزش داده می شود.

مسئول راه اندازی واحد فرشتگان دانشگاه آزاد عنوان کرد: برای تامین اساتید این واحد دانشگاهی فراخوانی منتشر شد که از فارغ التحصیلان و جامعه کم شنوا و ناشنوا رزومه هایی دریافت کردیم و درحال بررسی آنها هستیم.

مقداری گفت: ممکن است در ابتدا مشکلاتی درخصوص نیروی انسانی مورد نیاز برای فعالیت در این دانشگاه وجود داشته باشد اما باتوجه به اینکه هدفگذاری ۵ ساله برای تربیت نیروی انسانی در این دانشگاه انجام شده بنابراین طی چندسال آینده این مشکل برطرف خواهد شد.