به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، سفیر قطر در مسکو در مصاحبه با خبرنگار رویترز گفت: خرید بخشی از سهام روسنفت توسط صندوق پادشاهی قطر، زمینه خوبی برای همکاری بین غول نفتی روسیه و قطر پترولیوم فراهم میکند.
به دنبال خصوصیسازی غول نفتی دولتی روسیه در اواخر سال ۲۰۱۶، صندوق سرمایهگذاری قطر به یکی از سهامداران این شرکت تبدیل شد و حالا این شرکت سهام خود را به ۱۹ درصد رسانده است.
قطر در مقایسه با تولید عظیم گاز خود، تولیدکننده کوچکی در زمینه نفت به حساب میآید و شرکت نفت دولتی قطر، قطر پترولیوم در نظر دارد فعالیتهای خود را به صورت جهانی توسعه دهد.
سفیر قطر در روسیه به رویترز گفت: سهام صندوق سرمایهگذاری قطر، دری را برای همکاری بین روسنفت و قطرپترولیوم در پروژههای سراسر جهان باز کرده است.
او گفت: در این زمینه هیچ قصد و نیت بدی وجود ندارد و دلایل این همکاری کاملا اقتصادی هستند.
سال گذشته رویترز گزارش داد که بانک دولتی ویتیبی روسیه، مخفیانه حدود ۶ میلیارد دلار به صندوق سرمایهگذاری قطر وام داده است تا به آن در خرید سهام روسنفت کمک کند. البته روسنفت این گزارش را رد کرد.
العطیه، سفیر قطر در روسیه، گفت: پروژههای مشترک قطر با سایر شرکتهای انرژی شبهای ایجاد نکرده است، پس چرا باید همکاری ما با روسنفت با علامت سوال روبرو شود؟
او همچنین در مورد درخواست ترامپ برای ورود بیشتر قطر به بازار گاز اروپا و بیرون راندن روسیه گفت: ما به دنبال بیرون کردن کسی از بازار نیستیم و نمیخواهیم با دلایل سیاسی صادرات خود را افزایش دهیم.
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