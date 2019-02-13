به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه، با افزایش امیدها به این که آمریکا و چین بتوانند به توافقی تجاری دست پیدا کنند که به اختلافات یک ساله آنها پایان دهد، سهام آسیایی به بالاترین سطح ۴ ماهه خود رسید.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن توانست با ۰.۵ درصد رشد به بالاترین سطح خود از اوایل اکتبر تا کنون برسد.

نیکی ژاپن ۱.۳ درصد جهش کرد تا به رکورد ۸ هفته‌ای خود برسد، درحالی که کوسپی کره‌جنوبی ۰.۵ درصد بالاتر بسته شد.

شاخص‌های کامپوزیت شانگهای چین و سی‌اس‌آی۳۰۰، به ترتیب ۰.۴ درصد و ۰.۶ درصد رشد کردند، درحالی که هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۰.۶ درصد بالاتر آمد.

بازارهای سهام آسیا جهت‌گیری امروز خود را از بازارهای وال‌استریت به دست آوردند؛ در معاملات دیشب با امید به مذاکرات تجاری و کاهش احتمال تعطیلی مجدد دولت آمریکا، هر سه شاخص مهم سهام آمریکا حدود ۱.۵ درصد جهش کردند.

مقامات آمریکایی و چینی ابراز امیدواری کرده‌اند که جدیدترین دور مذاکرات تجاری بین این دو کشور که این هفته در پکن آغاز شده است، آنها را به رسیدن به توافق نزدیک‌تر کند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که ممکن است در صورتی که دو کشور به توافق تجاری نزدیک باشند، ضرب‌الاجل ۱ مارس(۱۰اسفند) خود را کمی به تعویق بیاندازند.

دیشب شاخص نوسانات بورس سیبوئه هم که نمادی از اضطراب در بازارهای جهان است، به ۱۴.۹۵ درصد سقوط کرد که پایین‌ترین سطح ۴ ماهه آن است.

در بازار ارز، با روی آوردن سرمایه‌گذاران به دارایی‌های ریسک‌دارتر، دلار رونق خود را از دست داد.

شاخص دلار در پایان رشد ۸ روزه خود در نرخ ۹۶.۶۹۷ واحد توقف کرد.

یورو با رشد ۰.۵ درصدی در معاملات دیشب، نرخ برابری خود با دلار را اندکی تقویت کرد و به نرخ ۱.۱۳۳۳ رسید و از پایین‌ترین سطح ۳ ماهه ۱.۱۲۵۸ فاصله گرفت.

نرخ ین هم در برابر دلار ثابت ماند و معاملات در نرخ برابری ۱۱۰.۵۷ انجام شد.