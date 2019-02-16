کارت مصالح، همان خرید دین است/ وام ساخت مسکن تورم زا نیست

فرشید پورحاجت در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره نتایج جلسات انبوه سازان با سیاستگذاران بخش مسکن اظهار داشت: طی یکی دو ماه اخیر با وزیر راه و شهرسازی و معاون مسکن این وزارت خانه بابت احداث ۴۰۰ هزار واحدی که دولت قول داده بسازد، نشست هایی داشتیم اما در حال حاضر برنامه مدونی از سوی دولت برای ساخت این واحدها ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه کانون سراسری انبوه سازان برای ساخت این تعداد واحد مسکونی برنامه دارد گفت: در نشست هایی که با مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن داشتیم، به آنها اعلام کردیم که مردم ۴۰۰ هزار فقره در صندوق پس انداز مسکن یکم سرمایه گذاری کرده اند که رقم بسیار مناسبی برای رونق بخشیدن به ساخت و ساز خواهد بود. نمونه این ادعا نیز ۱۰ سال طول کشیدنِ ساخت ۲ میلیون واحد مسکن مهر است که هنوز به اتمام نرسیده است.

دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: بنابراین بانک عامل بخش مسکن می تواند دارندگان ۴۰۰ هزار فقره حساب در صندوق پس انداز مسکن یکم را به انبوه ساز معرفی کند تا با یکدیگر به مذاکره بپردازند به این صورت که دارنده حساب بر اساس میزان پولی که در اختیار دارد، محله یا منطقه مورد نظر خود برای ساخت مسکن، متراژ مورد علاقه سرمایه گذار برای ساخت واحد مسکونی و مانند اینها را به سازنده برای ساخت پیشنهاد دهد تا بر این اساس، منابع صندوق یکم به صورت هدفمند توزیع شود.

وی افرود: اما در حال حاضر به نظر می رسد با افزایش شدید قیمت مسکن و از سوی دیگر، کم اثر شدن تسهیلات صندوق یکم دیگر مردم تمایلی به افتتاح حساب در این صندوق نداشته باشند چرا که با ۸۰ میلیون تومان تسهیلات، دیگر امکان خرید واحد مسکونی مناسب وجود ندارد.

پورحاجت درباره کارت اعتباری مصالح ساختمانی تصریح کرد: مشکل بزرگ انبوه سازان، کمبود مصالح ساختمانی نیست؛ ما حتی با مازاد مصالح ساختمانی هم روبه رو هستیم و کارخانه های تولیدکننده مصالح به دلیل نبود خریدار، یکی پس از دیگری در حال تعطیلی هستند.

وی با طرح این پرسش که قرار است انبوه سازان و سازندگان با کارت اعتباری مصالح ساختمانی چه اقدامی انجام دهند؟ گفت: بانک عامل با توزیع این کارت ها به دنبال سود خود است بنابراین مشخص نیست که سیاستگذاران بخش مسکن چگونه به این نتیجه رسیده اند که با توزیع کارت اعتباری مصالح، قیمت تمام شده ساخت و ساز کاهش می یابد؟

دبیر کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: به نظر می رسد کارت اعتباری مصالح ساختمانی همان خرید دین است به این صورت که انبوه ساز یا سازنده مسکن، از تولیدکننده، مصالح ساختمانی خریداری کند و اگر نتوانست در سررسید تاریخ چک، بدهی خود به تولیدکننده را تسویه کند، بانک عامل با سود ۱۸ درصد دیون سازنده را خریداری خواهد کرد. همین الان هم بانک های خصوصی فرآیند خرید دین را برای مشتریان معتبر خود انجام می دهند.

وی راهکار کاهش قیمت مسکن را اعطای تسهیلات به سازنده دانست و افزود: اگر منابع مالی به حوزه تولید مسکن سرازیر شود و سپس واحدهای ساخته شده را بر اساس همین وام پرداخته شده، به مشتریان فروش اقساطی کند در این صورت وام های پرداخت شده نیز تورم زا نخواهند بود.

پورحاجت درباره سودی که انبوه ساز از خریدار دریافت می کند، بیان کرد: باید حاشیه سود برای سازنده در نظر گرفته شود اما در مقابل، سازنده نیز متعهد شود که ساخت و ساز را در اسرع وقت به فروش برساند به این شرط که دستگاه های صادرکننده استعلامات و مجوزها در صنعت ساختمان مانند شهرداری ها، نظام مهندسی ها، دستگاه های خدمات رسان مانند آب، برق، گاز و ... که عمدتا با نگاه درآمدی این موانع را ایجاد می کنند، از مسیر راه ساخت و ساز حذف شوند یا کاهش یابند.